Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

Бубнов отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

5 апреля 2025, 13:35
5

Александр Бубнов прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

«Говорят, что Шалимов не тренировал три года. Это никак не повлияет на его квалификацию. Многие выдающиеся тренеры по году, по два не работали. На мой взгляд, всем тренерам нужна пауза. Отдохнуть, переосмыслить. Потом они находят работу.

Шалимов вовлечен, в курсе дела. Мог отслеживать всех. Прекрасно представляет соперников. Я Шалимова поддерживал. Не только потому, что вместе играли. Квалифицированный специалист.

Ему будет очень тяжело в «Факеле». Поборются за переходные игры, но могут и вылететь напрямую.

Кем забивать будет «Факел»? Команда играет в антифутбол, что не нравится Шалимову. Отбиться могут, но забивать…» – сказал Бубнов.

  • Последним клубом Шалимова был «Урал», покинутый в 2022 году.
  • «Факел» идет в РПЛ последним.
  • В 15:15 мск воронежцы начнут матч 23-го тура против «Ахмата».

Еще по теме:
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком» 22
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь Бубнов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1743849708
Объективно, без зависти. """
Ответить
"НЕ" АДЕКВАТ
1743850981
Экспертуха диваная Бублибубнов ротазявил свой алкоприёмник...дед, ну чего ты выполз? Иди уже старая кляча
Ответить
aldo conte
1743856130
"Факел" не спасёт, но деньжат немного подзаработает. На комментариях на "матч-тв" много не заработаешь. А сбережения пусть лежат - пригодятся, нам всем предрекают тяжелые времена, когда Трамп разочаруется в ВВП.
Ответить
Городовой
1743913070
Три года не тренировал, а квалификацию не потерял? Сохранил квалификацию на МатчТВ, три года повторяя заученные фразы? Не тренировал, потому что не брали. А не брали, потому что ото всюду увольняли по инициативе клуба. Выходит, что заводил клубы в тупик. Вот и вся квалификация.
Ответить
Главные новости
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
1
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
2
Дембеле рассказал, как называют Хвичу в «ПСЖ»
10:10
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
13
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
13
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
5
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
2
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
7
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
26
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
7
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
3
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+