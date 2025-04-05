Бубнов отреагировал на назначение Шалимова главным тренером «Факела»

Александр Бубнов прокомментировал назначение Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

«Говорят, что Шалимов не тренировал три года. Это никак не повлияет на его квалификацию. Многие выдающиеся тренеры по году, по два не работали. На мой взгляд, всем тренерам нужна пауза. Отдохнуть, переосмыслить. Потом они находят работу.

Шалимов вовлечен, в курсе дела. Мог отслеживать всех. Прекрасно представляет соперников. Я Шалимова поддерживал. Не только потому, что вместе играли. Квалифицированный специалист.

Ему будет очень тяжело в «Факеле». Поборются за переходные игры, но могут и вылететь напрямую.

Кем забивать будет «Факел»? Команда играет в антифутбол, что не нравится Шалимову. Отбиться могут, но забивать…» – сказал Бубнов.