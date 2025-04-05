Стали известны стартовые составы на матч 23 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Зенит». Игра состоится 5 апреля, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Мимович, Энрике, Мостовой, Кассьерра, Лусиано.

Главный тренер: Сергей Семак

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