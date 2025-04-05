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Шалимов поделился впечатлениями от первых дней в «Факеле»

Вчера, 15:44
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Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов выступил перед матчем 23-го тура РПЛ против «Ахмата».

  • Шалимов назначен на этой неделе.
  • Он сменил Дмитрия Пятибратова.
  • «Факел» идет на последнем месте.

– Что успели сделать за три дня после назначения?

– Первым стоял психологический вопрос. Первые слова были о том, что нужно забыть, что было до этого. Ребята должны были поверить в то, что начинается новая жизнь. У нас начинается свой чемпионат – восемь игр, начинаем с минус пяти (очков), чтобы не давило то турнирное положение. Оно сложное, но надо выкинуть из головы. Что касается футбола, мы максимально объяснили, что могли. Много разных вещей, выбрали минимальное количество.

– Удалось раскрепостить футболистов?

– На поле посмотрим. Лица не потеряны. Это обычно бывает со сменой тренера, обстановки, новые упражнения, другие разговоры. Всe увидим на поле.

– Матч называют решающим за сохранение прописки в РПЛ, как это воспринимается внутри команды?

– Точно не матч жизни. Да, он важный, потому что игра идет «за шесть очков». Важность все понимают, но мы головы этим не забиваем. Впереди еще семь игр. Матч важен, но акцент на этом не делаем, потому что это и называется давить.

– Довольны состоянием футболистов в физическом плане?

– Нормальное состояние у команды. Я жил не с одной командой в таких ситуациях, нормальное состояние. Не скажу, что «Факел» по игрокам – это худшая команда в РПЛ, хотя мы и находимся на последнем месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Шалимов Игорь
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1743857533
Надеюсь Фекел вылетит в пердив, там ему место.
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Интерес
1743857729
Опять глупости про шесть очков...Три дают,три-и-и,не больше!
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...уефан
1743858698
..."Куда Вас, сударь, к чёрту занесло, Не уж-то, Вам покой не по-карману!?"(с)...
Ответить
Цугундeр
1743860160
)) "Здравствуй, дорогой дневник. Вот я и на месте. Город г.вно , вокруг придурки, но хавчик норм. Не Москва конечно, но на пару месяцев потянет, а то на Матче за копейки тоже уже надоело хлебалом торговать...")
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Спартачище
1743866803
Жалкие болотные нытики нарыдали на матч без зрителей для Воронежа
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Bez Imeni
1743867509
Факел должен быть в ФНЛ, это их карма...
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