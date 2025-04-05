Шалимов поделился впечатлениями от первых дней в «Факеле»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов выступил перед матчем 23-го тура РПЛ против «Ахмата».

Шалимов назначен на этой неделе.

Он сменил Дмитрия Пятибратова.

«Факел» идет на последнем месте.

– Что успели сделать за три дня после назначения?

– Первым стоял психологический вопрос. Первые слова были о том, что нужно забыть, что было до этого. Ребята должны были поверить в то, что начинается новая жизнь. У нас начинается свой чемпионат – восемь игр, начинаем с минус пяти (очков), чтобы не давило то турнирное положение. Оно сложное, но надо выкинуть из головы. Что касается футбола, мы максимально объяснили, что могли. Много разных вещей, выбрали минимальное количество.

– Удалось раскрепостить футболистов?

– На поле посмотрим. Лица не потеряны. Это обычно бывает со сменой тренера, обстановки, новые упражнения, другие разговоры. Всe увидим на поле.

– Матч называют решающим за сохранение прописки в РПЛ, как это воспринимается внутри команды?

– Точно не матч жизни. Да, он важный, потому что игра идет «за шесть очков». Важность все понимают, но мы головы этим не забиваем. Впереди еще семь игр. Матч важен, но акцент на этом не делаем, потому что это и называется давить.

– Довольны состоянием футболистов в физическом плане?

– Нормальное состояние у команды. Я жил не с одной командой в таких ситуациях, нормальное состояние. Не скажу, что «Факел» по игрокам – это худшая команда в РПЛ, хотя мы и находимся на последнем месте.