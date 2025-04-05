Червиченко прокомментировал смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Бывший президент «Спартака», любитель тенниса Андрей Червиченко высказался о смене гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной.
- Уроженка Тольятти теперь играет за Австралию.
- 27-летняя Дарья назвала Австралию «новой родиной».
- Касаткина – 12-я ракетка мира.
«Что думаю про смену гражданства Касаткиной? Мерзко это выглядит. Играла-играла за Россию, а потом побежала и запрыгнула в кенгурячью сумку.
Про Касаткину было очень много публикаций. Что из этих розовых, голубых… У нас это запрещено, поэтому она понеслась туда, где это считается нормальным.
Ей осталось играть 2-3-4 года, не больше. С точки зрения экономики, свободы передвижений выбор, может, и правильный. Ну так, по-человечески. Но со стороны болельщиков выглядит нехорошо.
Человек сам хозяин своего счастья, блага. Она видит свое счастье там, в обнимку с кенгуру и коалами. Дай бог ей.
Она давно не живет в России. Только номинально числилась», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.