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  • Червиченко прокомментировал смену гражданства теннисисткой Касаткиной

Червиченко прокомментировал смену гражданства теннисисткой Касаткиной

5 апреля 2025, 13:15
14

Бывший президент «Спартака», любитель тенниса Андрей Червиченко высказался о смене гражданства теннисисткой Дарьей Касаткиной.

  • Уроженка Тольятти теперь играет за Австралию.
  • 27-летняя Дарья назвала Австралию «новой родиной».
  • Касаткина – 12-я ракетка мира.

«Что думаю про смену гражданства Касаткиной? Мерзко это выглядит. Играла-играла за Россию, а потом побежала и запрыгнула в кенгурячью сумку.

Про Касаткину было очень много публикаций. Что из этих розовых, голубых… У нас это запрещено, поэтому она понеслась туда, где это считается нормальным.

Ей осталось играть 2-3-4 года, не больше. С точки зрения экономики, свободы передвижений выбор, может, и правильный. Ну так, по-человечески. Но со стороны болельщиков выглядит нехорошо.

Человек сам хозяин своего счастья, блага. Она видит свое счастье там, в обнимку с кенгуру и коалами. Дай бог ей.

Она давно не живет в России. Только номинально числилась», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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Спартачище
1743850723
Какой умный эксперт червяк Во всех вопросах разбирается)))
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R_a_i_n
1743851498
Шлюшка.
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VVM1964
1743854051
А слабо дать оценку деткам и женам властьимущих, живущих "ТАМ" и имеющим не российское гражданство !
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Красногорск_Фан
1743854570
Ничего не потерял от того что она уехала. Скорее приобрел. Еще заметил что участие в ЛГБТ и предательство Родины почти синонимы.
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Arvlad
1743857371
Лена Рыбакина ещё в 2018 году поменяла гражданство и все как-то это пережили... А на сколько я информирован, Даша не меняла российское гражданство, она просто приняла австралийское, как второе...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1743859791
Теперь, берущие российское гражданство спортсмены, будут знать, кто они и что))). Позиция изложена четко, причем не только червем этим.
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Хулиганин
1743860979
А вот сборная России по спортивной гимнастике в полном составе отказалась участвовать в либерастных шабашах. Из-за мерзких критериев допуска. А ведь тоже всю молодость положили. Готовились.
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