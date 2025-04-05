Канчельскис объяснил 0+0 Соболева в «Зените»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался об отсутствии результативных действий Александра Соболева за «Зенит» в РПЛ.

«Надо задавать вопрос Соболеву и тренерскому штабу «Зенита», почему он до сих пор не может забить гол в чемпионате. Я верю в карму. Бумеранг возвращается. Футбольный бог есть, и он наказывает. Я в такое верю, поэтому в этом может быть доля правды. Эта ситуация еще раз доказывает, что это есть. Соболев же хотел этого перехода, значит, что-то знал.

Такое бывает, что тренер должен ставить в состав громкую покупку. Такое было в «Челси», когда Моуринью не хотел Шевченко, а Абрамович хотел. Приходилось ставить. Да я и сам лично видел такие ситуации. Не знаю, насколько зависим в этом случае Семак, чтобы ставить в состав Соболева. Есть ли там какие-то дополнительные рычаги на тренера.

Для Семака сейчас самое главное – это результат. Наверное, он не будет его ставить, если Соболев не будет забивать. Не думаю, что на Семака есть давление из-за Соболева», – сказал Канчельскис.