Радимов, будучи игроком, помог «зайти» ставке друга

Агент, блогер Тимур Гурцкая рассказал, как Владислав Радимов помог его ставке выиграть.

«Только-только появились букмекерские конторы. Играют ЦСКА и «Динамо». Влад – капитан «Динамо».

Я сделал ставку, что с центра поля начнет «Динамо». Я звоню Владу. Я говорю: «Брат, начните, пожалуйста, с центра поля». Он даже не стал спрашивать, зачем.

Влад на предстартовой жеребьевке берет мяч и ставит на центр поля. И букмекер, который был рядом, сказал про меня: «Ах, пидарас, договорился!» – поделился Гурцкая.