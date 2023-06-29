Football Manager изменится: через два года это будет игра на новом движке и абсолютно другой графикой

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Sports Interactive начала свой блог с Football Manager 2023. Компания поделилась цифрами – 5 миллионов игроков, что позволило стать самой популярной частью в истории FM. Достичь таких цифр позволили новые платформы: Apple Arcade, PS5. Также кейс с Game Pass стал крайне успешным. До всех экспериментов с платформами было в районе 2 миллионов игроков. Дальше компания оправдывалась за то, что FM23 не получился инновационным и расстроил огромное количество преданных поклонников игры. Разработчики согласны с хейтом, который вылился от хардкорных игроков на эту часть.

Перед релизом FM23 компания была вынуждена отказаться от нового функционала по разному роду причин. Также не удалось добавить больше мелких фишек, чтобы избежать недовольства у опытных игроков;

Каким будет Football Manager 2024

Следующая часть станет 20-й игрой в серии и последней в своем роде. FM24 будет закрывать главу в истории Football Manager. Компания постарается сделать так, чтобы это было любовным письмом к серии игр. Разработчики трудятся с уверенностью, что следующая часть станет лучшей версией игры из ныне существующих. Тезисно о FM24:

• FM24 будет иметь множество улучшений: как больших, так и малых. Они затронут новый функционал и обновление уже имеющихся механик;

• Команда Sports Interactive работает с большой уверенностью, что следующая часть станет самой лучшей версией FM на сегодняшний день;

• Появится возможность переносить сейв из старой версии в новую;

• При запуске FM24 будет предложено продолжить сейв из FM23 с того места, на котором вы остановились в предыдущей версии игры. Новый функционал FM24 будет работать и в старом сейве;

• FM24 будет иметь еще одну функцию, о которой игроки так долго просили, но о ней расскажут позже;

• В FM24 будет большой скачок в анимациях – физика мяча и передвижение игроков на поле. Этим двум пунктам уделено особое внимание. Это все закладывает фундамент к FM25.

Новость с переносом сохранения реально мастхев, ведь среднестатистический игрок прекращает играть в FM за 1-2 месяца до релиза новой версии игры. А это обновление позволит удержать игрока до самого релиза новой версии игры, что повысит средний онлайн нахождения в игре. Интересно, конечно, что имеют ввиду под еще одной фичей, которую так долго просили игроки. Лично у меня есть два предположения:

1. Динамический потенциал игрока.

2. Возможность потратить зарплату, которую ты накопил в должности главного тренера.

Больше в голову ничего не приходит, можете накинуть своих версий в комментариях.

А что нового будет в Football Manager 2025? Да, он сильно отличается от предыдущих версий

В самом конце компания решила поделиться планами с аудиторией на несколько лет вперед. Ранее они никогда этого не делали. Речь пошла о FM25 – она и должна сделать революцию! Основной целью компании стало желание улучшить графический движок, который не обновлялся с 2017 года. Помимо этого, компания хочет внести больше реализма в анимации игроков, физику мяча и многое другое. В этом им поможет сотрудничество с партнером из профессионального мира футбола. Тезисно о FM25:

• В FM25 тоже будет работать перенос сейва, несмотря на большие изменения в FM25;

• FM25 не будет похож на прошлые версии игр, т.к получит большое обновление графики;

• FM25 – переходит на новый движок – UNITY;

• Сотрудничество с Unity идет уже несколько лет. За счет этого движка и хотят сделать большой прорыв в графике (и в интерфейсе для пользователя);

• Переход на Unity позволит качественно адаптировать графику на все платформы, на которых выходит игра;

• В FM25 стоит ждать: красивый игровой процесс, улучшенные стадионы, поле, скачок в интерфейсе – статистика, тактика, управление с бровки и многое другое;

• FM25 получит обновленные модели футболистов, стадионов и окружения рядом с ареной;

• FM25 движется в сторону реализма. Это требует больших инвестиций, но из-за того, что студия и приток пользователей растет – у компании появились на это ресурсы, и мы можем гарантировать будущее развитие серии в FM24 и FM25;

• В FM25 появится женский футбол. Игровой процесс за них будет отличаться. Компания над внедрением девочек работает с 2021 года;

• Первый крупный показ FM25 состоится во втором квартале 2024 года.

Переход на Unity безусловно поможет сделать рывок в графике. Пожалуй, что отличным примером станет Cities: Skylines, II, чей выход намечен на 23 октября 2023 года.

Как минимум, у поклонников Football Manager есть надежда на то, что стадион и окружение рядом с ним будет на новом уровне. А вот игровой процесс сложно представить, ведь большинство игр на данный момент имеют нереалистичную графику: Subnautica (2018), Disco Elysium (2019), Genshin Impact (2020). Но, к слову, эта ситуация может поменяться, потому что в 2023 году разработчики обещают большой апгрейд движка, который и поможет улучшить графические возможности. В общем и целом, фанаты Football Manager в 2024 году могут получить игру своей мечты. Подписывайтесь на мои соц.сети:

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