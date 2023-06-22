Как тренироваться и работать с комиками в «10 из 10» – рассказывает Вульф

Привет, это Саша Вульфов. Раньше я играл в «Локо» и его молодежке, «Велесе», парочке команд из ПФЛ, гонял в Казахстан в «Акжайык», а теперь я играю в «10 из 10» из Медиалиги. Об этом всем я, кстати, рассказывал в первом посте своего блога. Теперь расскажу, как мы тренируемся в команде.

Самое главное отличие в тренировках – это их количество. В профессиональном футболе они каждый день (иногда – не по разу). В «10 из 10» мы тренируемся три раза в неделю. Кто-то даже может не посещать тренировки: некоторые все-таки совмещают игру в медиафутболе и основную работу. В остальном мы тренируемся как обычная футбольная команда, но нагрузки все-таки не такие серьезные. Правда, бывает такое, что с нами работает Ваня Новосельцев [бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России] и нагружает нас, чтобы лучше играли в команде. Плюс у нас есть теория – это обязательно.

Дает ли мне бэкграунд в профессиональном футболе преимущество перед другими? Думаю, нет. Я всегда один из худших: стараюсь особо не убиваться, экономлю здоровье. Я просто не очень на тренировках, ха-ха.

Какие еще отличия от профессионального футбола? Например, на тренировках есть возможность снимать какой-то контент: не тренировочные моменты, а именно бытовые.

Как тренируются и работают владельцы клуба: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Иван Абрамов? Мои впечатления от них? Азамат – превосходный ведущий, превосходный комик, у него шикарная подача, четко поставлена речь. При общении с ним чувствуется, что у тебя топорный язык, ха-ха-ха. Азамат, Дорох, Ваня, Джабрик [Игорь Джабраилов – участник совета директоров «10 из 10»] – безумно талантливые люди. Не знаю даже точно: то ли их талант – результат упорной работы или это просто что-то от природы.

Самое главное: все безумно адекватные и открытые. Отдельно отмечу Азамата: он невероятно заинтересован в проекте [в клуб «10 из 10»], очень заинтересован в его развитии. Остальные комики тоже вовлечены, но по возможности. А Азамат может не поехать на съемки или пропустить проект [здесь речь о каком-то своем проекте] ради команды – это невероятно мотивирует.

Персонально об Азамате хочу сказать, что он много делает для меня. За все время, что мы тренируемся, играем и снимаем контент, он стал для меня больше, чем товарищ по команде. Он уже как наставник: всегда может дать именно жизненный совет, сказать что-то важное и ободряющее.

Я не знаю, как оценить вклад Азамата в общий настрой команды. Он постоянно разговаривает с нами в раздевалке, заряжает на матчи. И ты слушаешь его, потому что по-другому никак. Не потому что он владелец команды, у него поставленная речь и все такое. А потому что он вкладывает во всю тему чистые, натуральные эмоции. Для него сказать что-то в принципе не сложно. Но игроков это очень задевает и бодрит.

Текст: Александр Вульфов

Фото: соцсети Александра Вульфова