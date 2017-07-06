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    И снова о повторах Все блоги -

    Ещё одна проблема, кто заказывает видеоповтор?

    6 июля 2017
    Судья ? тренерский штаб команды которая чувствует себя пострадавшей ?

    Кто заказывает видеоповтор и кто принимает решение этого не делать? Ответ не всегда очевиден , ассистенты в видео комнате ? Судья ? Скажете тренерский штаб команды которая чувствует себя пострадавшей. Хорошо, давайте представим, чемпионат России, на всех играх Зенита все соперники чувствуют себя пострадавшими ещё до выхода команд на поле, по их мнению во всём конечно виноват Зенит и Газпром, и в том что они плохо играют , и в том что их тренер не имеет квалификации, и в том что денег нет. Тут видеоповторам конца не будет, будем смотреть их и смотреть до потери пульса. Как с Уралом.... или со Спартаком, проблема в том сколько не смотри, свисток, блокнот и колода только у одного человека на поле....

    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии5
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 26 июня 2018, 02:24

      Видимо решили держать это под контролем и дать возможность заказа видео повторов только судейской бригаде, а сначала казалось что они будут каждую минуту потому что любой может потребовать повтор, непонятно, что тренер вообше потребовать не может что ли ? Нафиг они нужны тогда ?

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 июня 2018, 16:54

      С тем кто заказывает видеоповтор в ходе чемпионата мира в России ситуация немного прояснилась, очевидно, что видеоповтор заказывает или инспектор матча или сам главный судья по рекомендации судьи в видео комнате, но не заинтересованные участники , например, тренера команд , этот фактор конечно в пользу VAR

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 апреля 2018, 20:56

      Аллегри: «Если использовать VAR при каждом случае, в марте матчи будут длиться по три-четыре часа»
      Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог ничьей с «Аталантой» (2:2) в 7-м туре Серии А и поделился мнением о системе видеповторов. В матче было несколько пауз на использование системы VAR.

      «По части контроля мяча и темпа игры все было хорошо, пока мы не пропустили гол после розыгрыша штрафного. Тогда игра встрепенулась. В этом моменте мы подвергли риску все, и это хороший момент. Плохой – в том, что мы попустили два гола. В конце матча я переживал, что команда может и вовсе проиграть, ведь нехватка очков определенно сказалась бы в конце сезона.

      Если мы хотим, чтобы футбол перестал быть спортом – надо использовать VAR при каждом удобном случае. Но тогда уже в марте матчи будут длиться по три-четыре часа. Мне кажется, повторы надо использовать в очевидных ситуациях: при офсайдах и случаях, когда надо узнать, пересек ли мяч линию», – сказал 50-летний итальянец.

      Туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

      Источник: Football Italia

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 апреля 2018, 20:53

      Лизаразю сравнил систему VAR с сексом
      Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю​ оценил действия судейской бригады по матчу финала Кубка лиги, в котором встречались «ПСЖ» и «Монако» (3:0).

      «Футбол с видеоповторами – это как секс без удовольствия», – заявил Лизаразю в эфире телеканала TF1.

      Напомним, что в субботнем матче арбитр назначил пенальти в ворота монегасков, а также отменил их гол после просмотров видеоповторов.

      Источник: Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 6 июля 2017, 22:02

      Мне понравилось про Зенит, ты я так понял за Зенит болеешь ? У тебя немного предвзятый взгляд, хотя в целом я согласен, можно этими повторами доканать любого...

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