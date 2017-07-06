Ещё одна проблема, кто заказывает видеоповтор?

Судья ? тренерский штаб команды которая чувствует себя пострадавшей ?

Кто заказывает видеоповтор и кто принимает решение этого не делать? Ответ не всегда очевиден , ассистенты в видео комнате ? Судья ? Скажете тренерский штаб команды которая чувствует себя пострадавшей. Хорошо, давайте представим, чемпионат России, на всех играх Зенита все соперники чувствуют себя пострадавшими ещё до выхода команд на поле, по их мнению во всём конечно виноват Зенит и Газпром, и в том что они плохо играют , и в том что их тренер не имеет квалификации, и в том что денег нет. Тут видеоповторам конца не будет, будем смотреть их и смотреть до потери пульса. Как с Уралом.... или со Спартаком, проблема в том сколько не смотри, свисток, блокнот и колода только у одного человека на поле....