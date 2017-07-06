Посмотри на видео , там всё понятно !

Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»
Главный тренер Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал судейство в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Португалии (1:1).
«Что касается судейства, то у меня есть свое мнение, оно четко сформировано. Но мне нужно взвешивать свои слова. Когда назначается пенальти, градус игры растет. У меня температура тела зашкаливала за 40 градусов, поэтому я и снял пиджак. А вышел подальше, потому что хотел увидеть то, что и все. Имею в виду повтор эпизода.
Португалия будет против меня, но удар локтем — это красная карточка. Нельзя быть немножко беременной. Или да, или нет. Это не вопрос судейства, это вопрос отношения. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть.
Мы не жаловались на судейство. Но у нас есть право знать, что происходит. Вы знаете, сколько иранцы пожертвовали денег, чтобы приехать сюда?
Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Огромные деньги потрачены, а пять-шесть человек сидят внутри и не могут взять на себя ответственность. Как Понтий Пилат прикрывают одно место. Не знаю, что будет в Португалии, но истину надо уважать. Тем более после Южной Африки меня и так там ругают.
VAR не работает, мы могли пробить еще один пенальти. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью. Желтая карточка? Это смешно! Тем не менее, я поздравляю Португалию. Пусть она выйдет в финал.
Видеоарбитр предлагал Касересу удалить Роналду. Судья показал португальцу только желтую карточку
Источник: Sport24
Видеоповтор всё равно не всегда показывает умышленность нарушения, поэтому как это было не ясно в реальном времени, так это не ясно и на повторе. Часто видеоповтор не помогает разрешить спорность толкования ситуации и не помогает отличить проявление грубости от спортивного азарта. Видеоповтор выхватывает момент нарушения, но не весь ход борьбы, поэтому не может давать полной картины происходящего. Поскольку всё равно судья принимает решение после повтора, решение может противоречить кажущимся очевидным нарушению которое подсказывает видео, потому что судья видел полную картину.Большинство повторов были всё равно на откуп судьи и ничего не поменяли, вспомните сколько раз было когда судья не смотря на повтор принимал решение на свое усмотрение, как в случае с той жёлтой ( ВМЕСТО КРАСНОЙ !) когда был удар локтём в лицо. Вспомните классический случай Зенит– Урал в эпизоде со Смольниковым: вы думаете повтор помог бы ????? Я сомневаюсь...