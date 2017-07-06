Посмотри на видео , там всё понятно !

Миф номер один : видеоповтор является единственным и 100% доказательством

Видеоповтор всё равно не всегда показывает умышленность нарушения, поэтому как это было не ясно в реальном времени, так это не ясно и на повторе. Часто видеоповтор не помогает разрешить спорность толкования ситуации и не помогает отличить проявление грубости от спортивного азарта. Видеоповтор выхватывает момент нарушения, но не весь ход борьбы, поэтому не может давать полной картины происходящего. Поскольку всё равно судья принимает решение после повтора, решение может противоречить кажущимся очевидным нарушению которое подсказывает видео, потому что судья видел полную картину.Большинство повторов были всё равно на откуп судьи и ничего не поменяли, вспомните сколько раз было когда судья не смотря на повтор принимал решение на свое усмотрение, как в случае с той жёлтой ( ВМЕСТО КРАСНОЙ !) когда был удар локтём в лицо. Вспомните классический случай Зенит– Урал в эпизоде со Смольниковым: вы думаете повтор помог бы ????? Я сомневаюсь...