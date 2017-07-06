Динамика матча, исходные позиции игроков



Футбольный матч не должен останавливаться в принципе, паузы с системой теоретически смогут достигать несколько минут, наверняка будут злоупотребления системой повторов, потому что судья в принципе может настаивать на просмотре каждую минуту матча... Один из матчей на кубке конфедераций был испорчен, игра поблекла , смотреть не хотелось, дело в том что футбол средневековая игра, ошибка или благосклонность судьи всегда была заложена как её елемент. Продолжительность в 45 минут каждого тайма оттачивалась столетиями, она 45 минут не просто так, в этом смысл футбола, именно в том что их 45 без остановок, но и это не главное !

ОТСУТСТВУЕТ КОМУ ТО ПОНЯТНОЕ ПРАВИЛО НАЧАЛА ИГРЫ ПОСЛЕ ПРОСМОТРА !!! даже учитывая что какие то повторы безусловно помогли разобраться, НО ценой того что командам приходилось разгонять сначала с невыгодных позиций игроков ( по сути с центра поля ). И потом темп игры был сбит в дополнение к сказанному выше...