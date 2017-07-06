Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).
«Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.
Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.
VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.
Источник: ФК «Зенит»
Наверное сказано немало о том как нужны повторы , но аргументов в их пользу слышно мало, считается что главного аргумента сторонников повторов достаточно: восстановить справедливость любой ценой. Зрелищность, динамика и целостность игры на жертвенный алтарь. Многочисленные видео всё равно не убеждают скептиков, а прошедший кубок был примером полной неразберихи, хаоса и доказал несовершенность системы как таковой на сегодняшний день