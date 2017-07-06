Положение дел на сегодня

Наверное сказано немало о том как нужны повторы , но аргументов в их пользу слышно мало, считается что главного аргумента сторонников повторов достаточно: восстановить справедливость любой ценой. Зрелищность, динамика и целостность игры на жертвенный алтарь. Многочисленные видео всё равно не убеждают скептиков, а прошедший кубок был примером полной неразберихи, хаоса и доказал несовершенность системы как таковой на сегодняшний день