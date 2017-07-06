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    И снова о повторах Все блоги -

    Наверное сказано немало

    6 июля 2017
    Положение дел на сегодня

    Наверное сказано немало о том как нужны повторы , но аргументов в их пользу слышно мало, считается что главного аргумента сторонников повторов достаточно: восстановить справедливость любой ценой. Зрелищность, динамика и целостность игры на жертвенный алтарь. Многочисленные видео всё равно не убеждают скептиков, а прошедший кубок был примером полной неразберихи, хаоса и доказал несовершенность системы как таковой на сегодняшний день

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 июня 2018, 16:46

      Дриусси: «Зачем нужен VAR? Если арбитр чего-то не увидел, то не увидел»
      Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем негативном отношении к системе видеопомощи арбитра (VAR).

      «Я все-таки отношусь к VAR негативно. Не приветствую такие нововведения в футболе, поскольку считаю, что нужно следовать традициям. Если арбитр чего-то не увидел, то он не увидел. И такое случается.

      Футбол всегда был таким, так что я не понимаю, почему его нужно менять этим неочевидным образом. В данном случае я против», – сказал Дриусси.

      VAR используется на чемпионате мира-2018 в России.

      Источник: ФК «Зенит»

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      Zubo 2 апреля 2018, 21:42

      Покеттино раскритиковал систему видеоповторов
      Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино пожаловался на новую систему видеоповторов, которая дважды была задействована во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Рочдейлом». Кроме того, был отменен гол с пенальти, так как Сон Хонг-Мин остановился во время разбега.

      «Об этом матче можно судить с различных точек зрения. Он получился сложным из-за новой системы видеоповторов. Было трудно сосредоточиться непосредственно на самой игре.

      Думаю, английские судьи являются сильнейшими в Европе или в мире, но мне сложно сказать, помогает им ВАР или, наоборот, мешает. Для меня футбол – это, в первую очередь, эмоции. Если мы собираемся их убить, то, думаю, футбол изменится.

      Арбитрам всегда приходится тяжело на поле, и мне жаль их. Но еще больше мне жаль болельщиков, которым крайне трудно разобраться в подобных ситуациях», – сказал Покеттино.

      Матч переигровки 1/8 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Рочдейл» завершился со счетом 6:1.

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      Zubo 2 апреля 2018, 20:54

      Бартон: «VAR – это просто фарс»
      Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джоуи Бартон выступил с критикой новой системы VAR.

      «VAR – это просто фарс. Не помогающая технология, а какой-то бардак. Там вообще не было пенальти», – написал Бартон твиттере.

      Напомним, в товарищеском матче сборных Англии и Италии (1:1) арбитр после пересмотра спорного момента в повторе, принял решение назначить пенальти в самой концовке встречи в ворота англичан.


      Joey Barton

      @Joey7Barton
      What a farce this VAR is. Complete shambles.

      16:46 - 27 мар. 2018 г.
      5 303
      1 644 человек(а) говорят об этом
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      Источник: Twitter

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      Zubo 2 апреля 2018, 19:58

      Фалькао: «VAR может убить футбол»
      Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал оценку введению системы видеоповторов в футболе. Колумбиец считает, что VAR может пагубно сказаться на игре.

      «Иногда, когда судьи прибегают к помощи монитора, ничего разглядеть невозможно. Отсюда большие сложности с принятием решения. Это может убить футбол, на мой взгляд.

      Еще мне непонятно, как в нашем финале Кубка французский лиги против «ПСЖ» (0:3) судья просматривал повторы суммарно минут восемь, а добавил всего две», – посетовал форвард.

      Напомним, что система VAR будет задействована на всех играх ЧМ-2018.

      Источник: Daily Mail

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