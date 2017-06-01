Прогнозы на грядущий сезон РФПЛ

Рассмотрим расклад сил команд, и не дожидаясь начала сезона попробуем предугадать их расположение в итоговой таблице

И так начнем по порядку:

Спартак – команда будет выходить на следующий сезон в непривычном ранге чемпиона, это конечно может повлиять на психологическое состояние команды, возложив на ее плечи определенный груз ответственности, а так же свое слово скажет ЛЧ, Спартаку придется вспоминать как вести игру на 3 фронта. Но я считаю все это окажет небольшое влияние на игру команды. А вот то от чего будет зависеть игра чемпиона так это чемпионский состав, с чем у Спартака полный порядок, как мне кажется

Промес в ближайшее время не куда не уйдет, а так же в команде наконец то за долгие годы появляется хороший костяк футболистов любой из которых может взять на себя роль лидера. В общем, по моему мнению, игра Спартака и сам Спартак в грядущем сезоне хуже не станет, но вот есть обратная сторона медали, это периодические провальные игры и недостаточно отлаженная игра в обороне, сможет ли команда свести их к минимуму? Вот от чего действительно зависят перспективы команды в новом сезоне, а так же от игры прямы конкурентов. Но, тем не менее, я вижу Спартак в следующем сезоне среди фаворитов, и уверен то что провала команды не будет.

ЦСКА – команда испытывает уже типичные для себя кадровые проблемы, но это не мешало ей показывать очень качественную игру в концовке сезона. Приход Гончаренко для ЦСКА это глоток свежего воздуха, которого так давно не хватало команде, игра в обороне стало более плотной и компактной. Но имеют место быть определенные трудности в атаке, с которыми Виктор Михайлович пока справляется на отлично. Так же многое будет зависеть от селекционной службы, здесь уже не известно повезет или нет, ЦСКА умеет делать качественные трансферы, но они достаточно часто могут и разочаровывать, на лицо нехватка наконечника атаки такого как был скажем Думбия, но возможно кто то из действующих игроков атаки сможет прибавить и решить эту проблему

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В общем нечего кардинально нового от игры ЦСКА ждать не стоит: игра будет уверенная с большим количеством прессинга и периодическими ошибками в обороне, но как мне кажется даже этого вполне достаточно что бы в следующем сезоне опять быть в лиге чемпионов как минимум, остальное будет зависеть от селекции.

Зенит – болельщики питерской команды наверное мне возразят, но я считаю то что зенит не сможет в следующем сезоне навязать серьезную борьбу Спартаку и ЦСКА. Наверняка многие сейчас скажут а как же Манчини? А как же бюджет? Квалифицированные специалисты это конечно же хорошо но тренер Зенита в отличии от соперников только пришел в команду и, как мне кажется, он не сможет быстро построить хорошую игру, тем более Петербуржцы уже распродали своих звездных игроков которые могли решать определенные задачи с помощью разницы в классе с игроками остальных команд. Конечно же с такой хорошей финансовой подушкой Зенит может вновь приобрести пару тройку звезд, и возможно как то улучшить свое положение. Но что имеет команда с Нивы в данный момент? Новый тренер, отсутствие явных лидеров, а главная их беда в том то что в команде нет на данный момент таких игроков как раньше, которые горели желанием прославить команду, готовы были стоять за нее на смерть.

Сейчас их место в команде занимают ребята которые хотят срубить побольше денег, а футбол и интересы команды начинают отходить на второй план. В общем, согласны вы со мной или нет но как мне кажется Зениту будет тяжело подняться выше 3 места.

Краснодар – команда которая при Кононове привыкла радовать нас открытым атакующим футболом и создававшая не мало моментов в матчах с любым соперником. Годом ранее я бы счел Краснодар одним из претендентов на чемпионство, но после прихода Шалимова южане утратили эту разнообразность в атаке а Смолов начал играть все большею и большею роль, команда стала действовать менее разнообразно а при этом играть на классе так и не научилась, ей не так то просто взламывать массированные обороны, еще один момент то что команда начала избавляться от многих своих футболистов так было и с Ари и с Вандерсоном, теперь Торбинский и еще ряд игроков. А что если еще кто то соберется уйти сам?

В общем и целом Краснодару в следующем сезоне будет крайне сложно в очередной раз пробиться в еврокубки.

Терек – команда из Грозного имеет одну очень хорошую особенность: она не привыкла каждый сезон менять свои планы и курс развития. Терек из сезона в сезон показывает достаточно уверенную игру и является головной болью для соперника, но всего этого было не достаточно. Теперь же как мне кажется команда с Кавказа готова сделать очередной шаг вперед, так как в нее привлечен отличный специалист который уже имеет опыт взаимодействия с такого рода клубами, но что бы открыть окно в Европу нужно немало поработать в окне трансферном. .

Ростов – я считаю Бердыев из команды уйдет и этим все сказано, вместе с ним уйдут ряд игроков а те которые не уйдут перестанут прогрессировать.

А вот Рубин в свою очередь может вернуть былое величие, неплохим подспорьем для этого так же будет новый бюджет и достаточно неплохая укомплектованность команды уже на данный момент, единственная проблема которая может возникнуть на пути Казанцев это финансовый фер-плей и плохая мотивация ряда игроков.

Если вспомнить про Локомотив то не каких радужных перспектив на ум не приходит, Палыч уже успел в этом сезоне показать то что в принципе не чего нового в команду он принести не может, к тому же неизвестна ситуация с Миранчуком который все чаще и чаще начинает говорить о деньгах.

Да и товарищ Семин уже не раз огласил причину не удач на следующий сезон, в сезоне нынешнем, не раз жалуясь на слишком частые матчи после игр в кубке. Если 3 игры за 10 дней это много по его словам, то я даже не знаю, как он собирается играть на три фронта.

Что касается остальных команд то как мне кажется Уфе еще рановато делать шаг в еврокубки. А вот от Урала можно ожидать любых сюрпризов, в команде неплохой костяк футболистов да и принципиальностьи Екатеринбургской команды можно позавидовать, а в купе с боевым характером это страшная сила. Анжи, Амкару и Арсеналу же предстоит доказывать свою состоятельность на фоне новичков РФПЛ, ну а Динамо ждет долгая реинкарнация и реабилитация перед болельщиками.

В заключении хотелось бы пожелать команде СКА-Энергия выйти в еврокубки и показать европейским командам на сколько большая у нас страна