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Кристиан Льяма
Статистика
Кристиан Льяма - статистика
Завершил карьеру
26 июня 1986 (40)
#19 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1 : 5
19.05.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 0
12.05.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 1
04.05.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 2
13.04.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
2 : 2
07.04.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
2 : 1
30.03.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3 : 2
17.03.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0 : 2
10.03.2013
Фиорентина
67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2 : 1
03.03.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4 : 1
17.02.2013
Интер
83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 0
09.02.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 0
03.02.2013
Парма
87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
2 : 1
27.01.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1 : 1
20.01.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
3 : 1
13.01.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0 : 2
06.01.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0 : 3
22.12.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 1
16.12.2012
Сиена
65' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4 : 2
08.12.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 2
02.12.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 2
25.11.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 1
18.11.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
1 : 3
11.11.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4 : 1
04.11.2012
Кальяри
1' - 61'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
0 : 1
01.11.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 0
28.10.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
30.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
0 : 0
25.09.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 1
22.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
2 : 0
16.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2 : 1
02.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
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