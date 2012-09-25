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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Ювентус
Фиорентина - Ювентус: обзор матча 25 сентября 2012
Фиорентина
25.09.2012, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Ювентус
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ромуло
90'
+1
Замена
Л. Тони
️️️️
С. Йоветич
87'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Льяич
76'
74'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Э. Джаккерини
68'
Замена
П. Погба
️️️️
А. Пирло
58'
Замена
М. Вучинич
️️️️
Ф. Квальярелла
56'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Льяич
49'
Желтая карточка
Гонсало
45'
+1
Желтая карточка
Д. Писарро
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Мануэль Паскуаль
(К)
ЛП
49
Ромуло
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-5-1-1
2
Вивиано
2
Гонсало
4
Томович
14
Ронкалья
21
Паскуаль
49
Ромуло
6
Валеро
7
Писарро
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
23
Видаль
21
Пирло
15
Джаккерини
27
Асамоа
27
Квальярелла
21
Джовинко
22
Льяич
14
Фернандес
14
Фернандес
22
Льяич
49
Ромуло
8
Мильяччо
8
Мильяччо
49
Ромуло
9
Йоветич
18
Тони
18
Тони
9
Йоветич
21
Пирло
8
Погба
8
Погба
21
Пирло
15
Джаккерини
10
Маркизио
10
Маркизио
15
Джаккерини
27
Квальярелла
9
Вучинич
9
Вучинич
27
Квальярелла
Остались в запасе
Фиорентина
Ювентус
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Фиорентина - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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