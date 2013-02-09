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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Фиорентина
Ювентус - Фиорентина: обзор матча 09 февраля 2013
Ювентус
09.02.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
20'
М. Вучинич
41'
А. Матри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Фиорентина
Замена
П. Погба
️️️️
А. Матри
76'
75'
Желтая карточка
Э. Вивиано
74'
Замена
А. Льяич
️️️️
С. Йоветич
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
62'
Замена
М. Касерес
️️️️
П. Де Челье
60'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
58'
57'
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Л. Тони
Желтая карточка
К. Маркизио
56'
52'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
46'
Замена
Н. Томович
️️️️
С. Савич
ГОЛ! 2:0!
А. Матри
Пас отдал
А. Видаль
41'
Травма
М. Вучинич
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
49
Ромуло
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
22
Адем Льяич
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
3-5-1-1
1
Буффон
15
Барцальи
13
Пелузо
4
Марроне
29
Де Челье
21
Пирло
23
Видаль
10
Маркизио
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
21
Матри
4-4-2
2
Вивиано
14
Ронкалья
2
Гонсало
21
Паскуаль
15
Савич
7
Куадрадо
7
Писарро
6
Валеро
49
Ромуло
9
Йоветич
18
Тони
29
Де Челье
4
Касерес
4
Касерес
29
Де Челье
21
Матри
8
Погба
8
Погба
21
Матри
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
15
Савич
4
Томович
4
Томович
15
Савич
9
Йоветич
22
Льяич
22
Льяич
9
Йоветич
18
Тони
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
18
Тони
Остались в запасе
Ювентус
Фиорентина
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ювентус - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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