Лукас Бесоцци - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бесоцци
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ланус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2003 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Бесоцци
|Команда
|Гремио
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ланус
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2003 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.06.2024
|Был в запасе
|Гремио
|0:2
|Брагантино
|Бразилия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Гремио (Порту-Алегри)
|04.12.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|01.12.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Гойас (Гояния)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|12.11.2023
|1' -46'
|Гремио (Порту-Алегри)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.11.2023
|1' -46'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|05.11.2023
|67' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Баия (Салвадор)
|70'
|02.11.2023
|73' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|29.10.2023
|1' -52'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|1' -46'
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|19.10.2023
|1' -46'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|7'
|08.10.2023
|54' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:2
|Гремио (Порту-Алегри)
|30.09.2023
|60' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|74'
|22.09.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|19.09.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|4:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|15.09.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|13.08.2023
|70' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2023
|63' -90'
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гремио (Порту-Алегри)