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    Лукас Бесоцци - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Бесоцци
    Команда Гремио
    Состав Основной
    Родной город Ланус
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2003 (21 год)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.06.2024 Был в запасе Гремио 0:2 Брагантино Бразилия. Серия А, 7 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гремио 11 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2023 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:3 Гремио (Порту-Алегри)
    04.12.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
    01.12.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Гойас (Гояния)
    26.11.2023 Был в запасе Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    12.11.2023 1' -46' Гремио (Порту-Алегри) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    10.11.2023 1' -46' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    05.11.2023 67' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Баия (Салвадор)
    70'
    02.11.2023 73' -90' Коритиба (Коритиба) 1:2 Гремио (Порту-Алегри)
    29.10.2023 1' -52' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 3:4 Гремио (Порту-Алегри)
    26.10.2023 1' -46' Гремио (Порту-Алегри) 3:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    22.10.2023 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 3:0 Гремио (Порту-Алегри)
    19.10.2023 1' -46' Гремио (Порту-Алегри) 1:2 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    7'
    08.10.2023 54' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:2 Гремио (Порту-Алегри)
    30.09.2023 60' -90' Форталеза (Форталеза) 1:1 Гремио (Порту-Алегри)
    74'
    22.09.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    19.09.2023 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 4:4 Гремио (Порту-Алегри)
    15.09.2023 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 2:0 Гремио (Порту-Алегри)
    03.09.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 2:0 Куяба (Куяба)
    28.08.2023 Был в запасе Гремио (Порту-Алегри) 3:0 Крузейро (Белу-Оризонти)
    20.08.2023 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Гремио (Порту-Алегри)
    13.08.2023 70' -90' Гремио (Порту-Алегри) 2:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2023 63' -90' Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) 1:0 Гремио (Порту-Алегри)
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