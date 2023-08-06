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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Гремио
Васко да Гама - Гремио: обзор матча 06 августа 2023
Васко да Гама
06.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
80'
П. Вегетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Гремио
Замена
Фигейредо
️️️️
Г. Пек
86'
ГОЛ! 1:0!
П. Вегетти
Пас отдал
Г. Пек
80'
76'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Бителло
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Пракседес
74'
Замена
П. Вегетти
️️️️
С. Феррейра
64'
Замена
Миранда
️️️️
Р. Бамбу
64'
63'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Натан
63'
Замена
Густавиньо
️️️️
Феррейра
Желтая карточка
Б. Пракседес
48'
45'
Желтая карточка
Рейналдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
14
Натан
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
22
Фигейредо
ЛВ
80
Матиас Галарса
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
17
Густавиньо
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
3
Бамбу
23
Зе Габриэл
17
Медель
27
Паула
77
Пек
25
Пракседес
10
Орельяно
11
Феррейра
4-3-1-2
12
Чапеко
18
Педро
25
Увини
34
Алвес
6
Рейналдо
33
Карбальо
20
Вилласанти
10
Бителло
14
Натан
11
Феррейра
9
Суарес
3
Бамбу
35
Миранда
35
Миранда
3
Бамбу
25
Пракседес
6
Гомес
6
Гомес
25
Пракседес
77
Пек
22
Фигейредо
22
Фигейредо
77
Пек
11
Феррейра
19
Вегетти
19
Вегетти
11
Феррейра
10
Бителло
6
Мартинс
6
Мартинс
10
Бителло
11
Феррейра
17
Густавиньо
17
Густавиньо
11
Феррейра
14
Натан
77
Бесоцци
77
Бесоцци
14
Натан
Остались в запасе
Васко да Гама
Гремио
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
36
Ната
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
45
Мила
ОП
35
Рональд
ОП
10
Натан Рибейро
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Васко да Гама - Гремио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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