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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Васко да Гама
Гремио - Васко да Гама: обзор матча 04 декабря 2023
Гремио
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
46'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Васко да Гама
Желтая карточка
Натан
90'
+2
90'
Замена
Сержио
️️️️
М. Гомес
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
81'
Замена
Куябано
️️️️
Феррейра
80'
76'
Желтая карточка
М. Гомес
76'
Замена
Росси
️️️️
Г. Пек
76'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Р. Бамбу
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
71'
61'
Замена
Д. Пайет
️️️️
П. Паула
61'
Замена
Жаир
️️️️
З. Габриэл
Желтая карточка
Г. Мартинс
48'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
46'
Желтая карточка
Б. Алвес
45'
+5
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Фабио
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
10
Натан Рибейро
ЛВ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
(К)
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
35
Рональд
ОП
14
Натан
АП
7
Луан
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Росси
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-2-3-1
97
6
Рейналдо
19
Эли
34
Алвес
2
Фабио
20
Вилласанти
6
Виларди
10
Рибейро
19
Кристальдо
11
Феррейра
9
Суарес
3-3-2-1-1
1
Жардим
3
Лео
3
Майкон
3
Бамбу
2
Родригес
23
Зе Габриэл
6
Питон
27
Паула
6
Гомес
77
Пек
19
Вегетти
11
Феррейра
66
Куябано
66
Куябано
11
Феррейра
2
Фабио
6
Мартинс
6
Мартинс
2
Фабио
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
23
Зе Габриэл
8
Жаир
8
Жаир
23
Зе Габриэл
27
Паула
10
Пайет
10
Пайет
27
Паула
3
Бамбу
25
Пракседес
25
Пракседес
3
Бамбу
6
Гомес
70
Сержио
70
Сержио
6
Гомес
77
Пек
31
Росси
31
Росси
77
Пек
Остались в запасе
Гремио
Васко да Гама
12
Габриэль Чапеко
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
35
Миранда
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Гремио - Васко да Гама
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Рамон Аббати Абель
Стадион:
Arena do Grêmio, Porto Alegre
Новости команд
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Гремио
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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22 ноября
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20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
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