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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Гремио
Интернасьонал - Гремио: обзор матча 08 октября 2023
Интернасьонал
08.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 2
Завершен
Гремио
6'
Э. Валенсия
49'
Вандерсон
70'
А. Патрик
67'
Ж. Педро
74'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Гремио
Замена
Дальберт
️️️️
А. Патрик
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
P. Geromel
Желтая карточка
Н. Эрнандес
90'
+3
Желтая карточка
Э. Валенсия
90'
+1
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Ч. Арангис
89'
Замена
Ромуло
️️️️
Вандерсон
88'
86'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
В. Каннеман
Желтая карточка
И. Гомес
82'
Замена
Габриэль
️️️️
Маурисио
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
Д. Кардозо
78'
74'
ГОЛ! 3:2!
Л. Суарес
ГОЛ! 3:1!
А. Патрик
Пас отдал
Маурисио
70'
67'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Педро
Желтая карточка
Рене
66'
63'
Желтая карточка
М. Вилласанти
54'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
Феррейра
52'
Желтая карточка
Феррейра
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Рене
49'
46'
Замена
Натан
️️️️
Ф. Кристальдо
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Карбальо
Желтая карточка
Г. Меркадо
39'
29'
Желтая карточка
В. Каннеман
Желтая карточка
Д. Кардозо
14'
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
11
Феррейра
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Гремио
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
14
Натан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
4-2-2-2
1
Рочет
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
20
Арангис
5
Кардозо
10
Патрик
18
Маурисио
13
Валенсия
94
Вандерсон
4-3-2-1
12
Чапеко
18
Педро
4
Каннеман
3
6
Рейналдо
6
Виларди
33
Карбальо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
11
Феррейра
9
Суарес
10
Патрик
29
Дальберт
29
Дальберт
10
Патрик
5
Кардозо
3
Гомес
3
Гомес
5
Кардозо
20
Арангис
22
Эрнандес
22
Эрнандес
20
Арангис
18
Маурисио
6
Габриэль
6
Габриэль
18
Маурисио
94
Вандерсон
23
Ромуло
23
Ромуло
94
Вандерсон
19
Кристальдо
14
Натан
14
Натан
19
Кристальдо
11
Феррейра
77
Бесоцци
77
Бесоцци
11
Феррейра
4
Каннеман
11
Итурбе
11
Итурбе
4
Каннеман
33
Карбальо
17
Галдино
17
Галдино
33
Карбальо
Остались в запасе
Интернасьонал
Гремио
13
Кейллер
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
15
Густаво Кампаньяро
ОП
14
Карлос де Пена
ЛВ
18
Габриэл Баррос
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Интернасьонал - Гремио
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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