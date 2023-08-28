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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Крузейро
Гремио - Крузейро: обзор матча 28 августа 2023
Гремио
28.08.2023, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Крузейро
29'
Л. Суарес
54'
Ф. Карбальо
78'
Ж. Виларди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Крузейро
Желтая карточка
Фабио
89'
Желтая карточка
Г. Чапеко
88'
86'
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
83'
Желтая карточка
Ф. Машадо
Замена
Луан
️️️️
Ф. Кристальдо
79'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Виларди
Пас отдал
Бителло
78'
72'
Замена
P. Vitor
️️️️
Г. Паласиос
Желтая карточка
Куябано
69'
Желтая карточка
Л. Суарес
68'
Замена
Феррейра
️️️️
Ф. Карбальо
63'
Замена
Бителло
️️️️
Ж. Педро
63'
62'
Замена
Б. Родригес
️️️️
М. Витал
ГОЛ! 2:0!
Ф. Карбальо
Пас отдал
Л. Суарес
54'
46'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
М. Хусса
46'
Замена
Ж. Марсело
️️️️
Нерис
45'
+5
Желтая карточка
Марлон
Замена
Р. Эли
️️️️
P. Geromel
45'
+4
39'
Желтая карточка
Нерис
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Кристальдо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
33
Фелипе Карбальо
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
6
Жоао Виларди
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
10
Матеус Витал
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Гремио
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Бителло
ЦП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
11
Феррейра
ЦФ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-2-1-3
12
Чапеко
66
Куябано
3
4
Каннеман
18
Педро
33
Карбальо
20
Вилласанти
19
Кристальдо
9
Жоао Педро
9
Суарес
6
Виларди
4-2-3-1
1
Кабрал
13
Паласиос
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
16
Силва
5
Хусса
21
Уэсли
10
Витал
11
Гомес
9
3
19
Эли
19
Эли
3
9
Жоао Педро
10
Бителло
10
Бителло
9
Жоао Педро
19
Кристальдо
7
Луан
7
Луан
19
Кристальдо
33
Карбальо
11
Феррейра
11
Феррейра
33
Карбальо
77
Нерис
43
Марсело
43
Марсело
77
Нерис
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
5
Хусса
36
Машадо
36
Машадо
5
Хусса
13
Паласиос
7
7
13
Паласиос
10
Витал
9
Родригес
9
Родригес
10
Витал
Остались в запасе
Гремио
Крузейро
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
98
Андерсон Пайшао
ВР
12
Вилльям
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
41
Фелипе Шейбиг
ВР
51
Весли
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
77
Лукас Бесоцци
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
12
Вилльям
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Гремио - Крузейро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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Гремио
Крузейро
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
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