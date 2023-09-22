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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гремио - Палмейрас
Гремио - Палмейрас: обзор матча 22 сентября 2023
Гремио
22.09.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Палмейрас
10'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гремио - Палмейрас
Желтая карточка
Г. Чапеко
90'
+9
Замена
Рональд
️️️️
Л. Суарес
89'
Вторая желтая
М. Вилласанти
86'
81'
Замена
Б. Лопес
️️️️
З. Рафаэль
74'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
72'
Желтая карточка
Г. Менино
65'
Замена
Кевин
️️️️
Артур
65'
Замена
Рони
️️️️
Эндрик
65'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
М. Роша
63'
Желтая карточка
Майке
Желтая карточка
М. Вилласанти
59'
Замена
Феррейра
️️️️
Натан
46'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ф. Кристальдо
46'
Желтая карточка
Ж. Педро
45'
+6
45'
+3
Желтая карточка
М. Роша
Замена
Б. Увини
️️️️
Р. Эли
35'
Желтая карточка
Р. Эли
34'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Л. Суарес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
6
Жоао Виларди
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
14
Натан
АП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гремио
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
35
Рональд
ОП
7
Луан
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эвертон Галдино
ПВ
7
Андре
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
33
Рони
ЛВ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
4-2-2-2
12
Чапеко
6
Рейналдо
19
Эли
34
Алвес
18
Педро
6
Виларди
20
Вилласанти
19
Кристальдо
14
Натан
9
Жоао Педро
9
Суарес
3-2-2-2-1
1
Вевертон
12
Майке
15
Гомес
26
Серкейра
14
Роша
22
Пикерес
25
Менино
93
Зе Рафаэль
37
Артур
23
Вейга
9
Эндрик
19
Эли
25
Увини
25
Увини
19
Эли
9
Суарес
35
Рональд
35
Рональд
9
Суарес
14
Натан
11
Феррейра
11
Феррейра
14
Натан
19
Кристальдо
17
Галдино
17
Галдино
19
Кристальдо
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
9
Эндрик
33
Рони
33
Рони
9
Эндрик
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
77
Лопес
93
Зе Рафаэль
14
Роша
31
Гилерме
31
Гилерме
14
Роша
37
Артур
11
Кевин
11
Кевин
37
Артур
Остались в запасе
Гремио
Палмейрас
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
97
Caíque
ВР
66
Куябано
ЛЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Луан
АП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Андре
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Гремио - Палмейрас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Арена Гремио
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
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