Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филип Дамс - статистика

Завершил карьеру
31 октября 1978 (48), Тюрнхаут
#3 | Защитник
181 см | 79 кг
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
15
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
4 : 2
19.04.2014
Боруссия М
1' - 90'
65'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 1
12.04.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
3 : 1
30.03.2014
Гамбург
1' - 90'
37'
37'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.03.2014
Боруссия М
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
3 : 0
22.03.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 2
15.03.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 2
08.03.2014
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.03.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 2
22.02.2014
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 1
15.02.2014
Боруссия М
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
0 : 1
07.02.2014
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
3 : 1
01.02.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
0 : 2
24.01.2014
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
2 : 2
22.12.2013
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0 : 0
14.12.2013
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 1
07.12.2013
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
1 : 0
01.12.2013
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 2
22.11.2013
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
3 : 1
09.11.2013
Нюрнберг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
19.10.2013
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
2 : 1
15.09.2013
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
4 : 1
31.08.2013
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
4 : 2
24.08.2013
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
3 : 0
17.08.2013
Ганновер-96
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
3 : 1
09.08.2013
Боруссия М
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
4
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+