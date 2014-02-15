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    Филип Дамс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Дамс
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Родной город Тюрнхаут
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1978 (44 года)
    Рост 181
    Вес 79
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 15 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2014 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 4:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    65'
    12.04.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:1 Штутгарт (Штутгарт)
    30.03.2014 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Гамбург (Гамбург)
    37' 37'
    26.03.2014 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    50'
    22.03.2014 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Герта (Берлин)
    15.03.2014 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    08.03.2014 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:2 Аугсбург (Аугсбург)
    01.03.2014 1' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    22.02.2014 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 2:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    15.02.2014 75' -90' Вердер (Бремен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.02.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:1 Байер (Леверкузен)
    01.02.2014 Был в запасе Ганновер-96 (Ганновер) 3:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    24.01.2014 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    22.12.2013 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    14.12.2013 Был в запасе Майнц (Майнц) 0:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.12.2013 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    01.12.2013 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Фрайбург (Фрайбург)
    22.11.2013 Был в запасе Штутгарт (Штутгарт) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    09.11.2013 90' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
    19.10.2013 Был в запасе Герта (Берлин) 1:0 Боруссия (Менхенгладбах)
    15.09.2013 1' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    31.08.2013 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 4:1 Вердер (Бремен)
    24.08.2013 1' -90' Байер (Леверкузен) 4:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    17.08.2013 1' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:0 Ганновер-96 (Ганновер)
    66'
    09.08.2013 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:1 Боруссия (Менхенгладбах)
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