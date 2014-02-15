Филип Дамс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Дамс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюрнхаут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1978 (44 года)
|Рост
|181
|Вес
|79
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Дамс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюрнхаут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1978 (44 года)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|15
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2014
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|4:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|65'
|12.04.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|30.03.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Гамбург (Гамбург)
|37' 37'
|26.03.2014
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|50'
|22.03.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Герта (Берлин)
|15.03.2014
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|08.03.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|01.03.2014
|1' -90'
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|22.02.2014
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|15.02.2014
|75' -90'
|Вердер (Бремен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.02.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:1
|Байер (Леверкузен)
|01.02.2014
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|24.01.2014
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|14.12.2013
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|0:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|22.11.2013
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|09.11.2013
|90' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:0
|Боруссия (Менхенгладбах)
|15.09.2013
|1' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|31.08.2013
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|4:1
|Вердер (Бремен)
|24.08.2013
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.08.2013
|1' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|66'
|09.08.2013
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:1
|Боруссия (Менхенгладбах)