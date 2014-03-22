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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 22 марта 2014
Боруссия М
22.03.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Герта
28'
Х. Аранго
32'
М. Крузе
40'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
Замена
Л. Рупп
️️️️
Х. Аранго
79'
75'
Замена
С. Вагнер
️️️️
А. Рамос
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Херрманн
73'
70'
Замена
К. Янкер
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
Г. Джака
️️️️
К. Крамер
67'
63'
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 3:0!
Раффаэл
Пас отдал
М. Крузе
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Крузе
Пас отдал
Х. Аранго
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Пас отдал
П. Херрманн
28'
Желтая карточка
К. Крамер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
18
Домингес
39
Штранцль
3
Дамс
23
Крамер
4
Корб
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
3-2-3-2
1
Крафт
15
ван ден Берг
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
12
Ронни
18
Нимайер
9
Аллагуи
20
Рамос
23
Крамер
34
Джака
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
10
Рупп
10
Рупп
18
Аранго
7
Херрманн
8
Юнес
8
Юнес
7
Херрманн
21
Хосогаи
16
Янкер
16
Янкер
21
Хосогаи
20
Рамос
2
Вагнер
2
Вагнер
20
Рамос
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
10
Хани Мухтар
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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