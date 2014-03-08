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Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 08 марта 2014
Боруссия М
08.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
5'
Раффаэл
35'
Х. Алтынтоп
81'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
86'
Замена
Д. Кор
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Нордтвейт
85'
81'
ГОЛ! 1:2!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Хан
75'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
П. Млапа
️️️️
М. Крузе
74'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
70'
65'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
35'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
А. Хан
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
П. Херрманн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-2-1-1-2
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
24
Янчке
4
Корб
3
Дамс
18
Домингес
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-3-2-1
13
Маннингер
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
30
Моравек
17
Вернер
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
6
Нордтвейт
8
Юнес
8
Юнес
6
Нордтвейт
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
10
Крузе
26
Млапа
26
Млапа
10
Крузе
18
Кальсен-Бракер
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
18
Кальсен-Бракер
7
Алтынтоп
31
Кор
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Боруссия-Парк
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