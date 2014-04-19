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Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 19 апреля 2014
Фрайбург
19.04.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия М
51'
А. Мехмеди
71'
О. Сорг
73'
В. Дарида
87'
А. Мехмеди
9'
П. Херрманн
89'
Х. Нордтвейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
Желтая карточка
О. Сорг
89'
89'
ГОЛ! 4:2!
Х. Нордтвейт
ГОЛ! 4:1!
А. Мехмеди
87'
ГОЛ! 3:1!
В. Дарида
Пас отдал
Ф. Клаус
73'
ГОЛ! 2:1!
О. Сорг
71'
70'
Желтая карточка
М. Крузе
70'
Вторая желтая
Г. Джака
Желтая карточка
Ф. Клаус
67'
65'
Пенальти не реализован!
Ф. Дамс
53'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 1:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Шмид
51'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Х. Аранго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
0
Тим Шрамль
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
21
Хен
25
Сорг
28
Гинтер
30
Гюнтер
7
Шмид
23
Шустер
16
Дарида
30
Клаус
31
Геде
14
Мехмеди
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
24
Янчке
18
Домингес
4
Брауверс
6
Нордтвейт
34
Джака
3
Дамс
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
27
Николас Хефлер
ОП
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
0
Тим Шрамль
ЦЗ
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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