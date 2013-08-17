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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ганновер-96
Боруссия М - Ганновер-96: обзор матча 17 августа 2013
Боруссия М
17.08.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Ганновер-96
21'
М. Крузе
53'
К. Крамер
66'
Ф. Дамс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ганновер-96
90'
Желтая карточка
С. Поконьоли
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
89'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
84'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
77'
76'
Замена
К. Хагги
️️️️
Марсело
68'
Желтая карточка
Л. Андреасен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Дамс
66'
65'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Желтая карточка
Г. Джака
60'
57'
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Э. Приб
ГОЛ! 2:0!
К. Крамер
53'
46'
Замена
А. Собич
️️️️
Л. Биттенкурт
45'
+2
Желтая карточка
Э. Приб
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Раффаэл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
24
Янчке
18
Домингес
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
4-3-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
26
Сане
6
Марсело
15
Поконьоли
2
Андреасен
7
Приб
9
Хусти
32
Биттенкурт
13
Штиндль
92
Диуф
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
6
Марсело
5
Хагги
5
Хагги
6
Марсело
7
Приб
4
Хоффманн
4
Хоффманн
7
Приб
32
Биттенкурт
9
Собич
9
Собич
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Боруссия М
Ганновер-96
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия М - Ганновер-96
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Боруссия-Парк
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