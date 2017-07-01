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Филип Дамс
Трансферы
Филип Дамс - трансферы
Завершил карьеру
31 октября 1978 (48), Тюрнхаут
#3 | Защитник
181 см | 79 кг
Бельгия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.17 / -
Вестерло
Завершил
Завершил
01.07.15 / 01.07.17
Боруссия М
Вестерло
Свободный агент
20.01.05 / 01.07.15
Генчлербирлиги
Боруссия М
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