Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 01 декабря 2013
Боруссия М
01.12.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
62'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Х. Аранго
90'
+2
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Раффаэл
86'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
84'
82'
Замена
Н. Лоренцони
️️️️
Ф. Коклен
74'
Желтая карточка
С. Керк
69'
Замена
В. Дарида
️️️️
М. Ханке
66'
Желтая карточка
К. Гюнтер
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
О. Вендт
62'
60'
Замена
С. Керк
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
Ю. Корб
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
0
Николай Лоренцони
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
24
Янчке
4
Корб
39
Штранцль
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-4-1-2
1
Бауманн
21
Хен
25
Сорг
3
Дианье
28
Гинтер
27
Хефлер
13
Коклен
30
Гюнтер
9
Фрайс
9
Ханке
14
Мехмеди
18
Аранго
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
18
Аранго
11
Раффаэл
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
13
Коклен
0
Лоренцони
0
Лоренцони
13
Коклен
9
Фрайс
37
Керк
37
Керк
9
Фрайс
9
Ханке
16
Дарида
16
Дарида
9
Ханке
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+