Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 15 февраля 2014
Вердер
15.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия М
88'
Л. Обраньяк
6'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
89'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 1:1!
Л. Обраньяк
88'
83'
Желтая карточка
Б. Хргота
Желтая карточка
А. Игньевски
80'
Замена
Э. Элиа
️️️️
С. Макиади
76'
75'
Замена
Ф. Дамс
️️️️
О. Вендт
Замена
М. Кобылянски
️️️️
Н. Петерсен
69'
46'
Замена
А. Домингес
️️️️
М. Штранцль
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
29'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
А. Лукимия-Мулонготи
27'
Желтая карточка
Л. Обраньяк
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
4-4-2
30
Вольф
21
Лукимия-Мулонготи
4
Предль
22
Игньевски
5
Калдирола
44
Баргфреде
7
Обраньяк
16
Макиади
16
Юнузович
9
Ди Санто
18
Петерсен
4-2-1-3
1
тер Стеген
24
Янчке
4
Корб
39
Штранцль
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
7
Херрманн
10
Хргота
11
Раффаэл
10
Крузе
18
Петерсен
20
Кобылянски
20
Кобылянски
18
Петерсен
21
Лукимия-Мулонготи
23
Кроос
23
Кроос
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
11
Элиа
11
Элиа
16
Макиади
17
Вендт
3
Дамс
3
Дамс
17
Вендт
39
Штранцль
18
Домингес
18
Домингес
39
Штранцль
10
Хргота
10
Рупп
10
Рупп
10
Хргота
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Боруссия М
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+