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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Байер
Боруссия М - Байер: обзор матча 07 февраля 2014
Боруссия М
07.02.2014, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Байер
62'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Байер
90'
+3
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
П. Млапа
️️️️
Г. Джака
83'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
83'
81'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
М. Крузе
77'
69'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Сэм
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
67'
62'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
С. Сэм
Желтая карточка
П. Херрманн
55'
37'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
30'
Желтая карточка
Э. Джан
10'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
17
Вендт
39
Штранцль
6
Нордтвейт
24
Янчке
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-1-4-1-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
4
Спахич
23
Джан
33
Сэм
8
Кастро
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
11
Кисслинг
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
34
Джака
26
Млапа
26
Млапа
34
Джака
11
Кисслинг
2
Вольшайд
2
Вольшайд
11
Кисслинг
7
Сон
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Сон
33
Сэм
9
Дердийок
9
Дердийок
33
Сэм
Остались в запасе
Боруссия М
Байер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Боруссия М - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Боруссия-Парк
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