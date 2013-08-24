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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 24 августа 2013
Байер
24.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Боруссия М
23'
Ш. Кисслинг (П)
28'
С. Сэм
60'
С. Сэм
72'
Г. Кастро
54'
М. Штранцль
57'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Замена
Р. Крузе
️️️️
Х. Сон
88'
87'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
П. Херрманн
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ш. Кисслинг
83'
75'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Аранго
75'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
ГОЛ! 4:2!
Г. Кастро
Пас отдал
С. Сэм
72'
Замена
Д. Донати
️️️️
Р. Хильберт
71'
ГОЛ! 3:2!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
60'
57'
ГОЛ! 2:2!
Х. Аранго
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Штранцль
Пас отдал
П. Херрманн
ГОЛ! 2:0!
С. Сэм
Пас отдал
Ш. Кисслинг
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Кисслинг
23'
21'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лено
4
Спахич
7
Райнарц
21
Топрак
17
Бениш
8
Бендер
19
Хильберт
8
Кастро
33
Сэм
7
Сон
11
Кисслинг
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
18
Домингес
39
Штранцль
24
Янчке
3
Дамс
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
10
Крузе
11
Раффаэл
19
Хильберт
2
Донати
2
Донати
19
Хильберт
11
Кисслинг
13
Хегелер
13
Хегелер
11
Кисслинг
7
Сон
10
Крузе
10
Крузе
7
Сон
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
18
Аранго
8
Юнес
8
Юнес
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Херрманн
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Байер - Боруссия М
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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