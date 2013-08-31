Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 31 августа 2013
Боруссия М
31.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Вердер
36'
Х. Аранго
53'
Раффаэл
74'
М. Крузе
85'
П. Херрманн
69'
Х. Нордтвейт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
Замена
О. Вендт
️️️️
Х. Аранго
89'
Замена
Б. Хргота
️️️️
П. Херрманн
86'
ГОЛ! 4:1!
П. Херрманн
Пас отдал
М. Крузе
85'
Желтая карточка
К. Крамер
77'
76'
Замена
О. Йилдырим
️️️️
З. Юнузович
ГОЛ! 3:1!
М. Крузе
Пас отдал
П. Херрманн
74'
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Нордтвейт
68'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Н. Петерсен
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Г. Джака
61'
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
53'
Желтая карточка
Г. Джака
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Х. Аранго
Пас отдал
Г. Джака
36'
30'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Э. Элиа
Желтая карточка
Т. Янчке
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
3
Дамс
39
Штранцль
18
Домингес
24
Янчке
34
Джака
23
Крамер
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
4-5-1
1
Милиц
8
Фритц
4
Предль
5
Калдирола
23
Гебре Селасси
23
Кроос
11
Элиа
16
Юнузович
14
Хант
16
Макиади
18
Петерсен
18
Аранго
17
Вендт
17
Вендт
18
Аранго
34
Джака
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
34
Джака
7
Херрманн
10
Хргота
10
Хргота
7
Херрманн
16
Юнузович
9
Йилдырим
9
Йилдырим
16
Юнузович
11
Элиа
9
Ди Санто
9
Ди Санто
11
Элиа
18
Петерсен
7
Арнаутович
7
Арнаутович
18
Петерсен
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Боруссия М - Вердер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+