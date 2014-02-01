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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 01 февраля 2014
Ганновер-96
01.02.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
57'
А. Руднев
82'
М. Диуф
90'
М. Диуф
84'
П. Млапа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
С. Поконьоли
️️️️
Л. Биттенкурт
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
М. Диуф
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
90'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
А. Руднев
89'
Желтая карточка
С. Хусти
87'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
С. Хусти
87'
84'
ГОЛ! 2:1!
П. Млапа
Пас отдал
А. Юнес
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
Пас отдал
С. Хусти
82'
81'
Замена
П. Млапа
️️️️
Г. Джака
75'
Желтая карточка
Г. Джака
74'
Замена
А. Юнес
️️️️
П. Херрманн
73'
Желтая карточка
Ю. Корб
64'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
С. Хусти
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-2-2-2
20
Цилер
19
Шульц
4
Хоффманн
6
Марсело
27
Райторал
9
Хусти
24
Шмидебах
13
Штиндль
32
Биттенкурт
92
Диуф
9
Руднев
4-2-1-1-2
1
тер Стеген
4
Корб
39
Штранцль
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
18
Аранго
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
32
Биттенкурт
15
Поконьоли
15
Поконьоли
32
Биттенкурт
9
Хусти
2
Андреасен
2
Андреасен
9
Хусти
9
Руднев
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
9
Руднев
7
Херрманн
8
Юнес
8
Юнес
7
Херрманн
18
Аранго
10
Хргота
10
Хргота
18
Аранго
34
Джака
26
Млапа
26
Млапа
34
Джака
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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