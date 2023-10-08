Franco Baldassarra - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Franco Baldassarra
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Franco Baldassarra
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|14
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|04.01.2024
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|1' -75'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|53'
|18.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|65'
|02.12.2023
|57' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|25.11.2023
|76' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|1' -84'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|21.10.2023
|1' -70'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|08.10.2023
|73' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|01.10.2023
|1' -70'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|90'
|24.09.2023
|1' -60'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|16.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|1' -82'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|22'