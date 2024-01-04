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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Пансерраикос
Панетоликос - Пансерраикос: обзор матча 04 января 2024
Панетоликос
04.01.2024, четверг, 18:00
Греция. Суперлига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Пансерраикос
35'
П. Силва Торрехон
64'
П. Силва Торрехон
84'
П. Силва Торрехон
15'
П. Делигианнидис
71'
К. Тимианис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Пансерраикос
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
90'
+1
90'
Замена
A. Bajrovic
️️️️
М. Морейра
ГОЛ! 3:2!
П. Силва Торрехон
Пас отдал
Л. Шенгелия
84'
83'
Желтая карточка
К. Тимианис
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
75'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Тимианис
ГОЛ! 2:1!
П. Силва Торрехон
64'
61'
Желтая карточка
З. Хацистравос
Желтая карточка
С. Младен
49'
Желтая карточка
Л. Шенгелия
46'
46'
Замена
Т. Авлонитис
️️️️
S. Petavrakis
46'
Замена
А. Варда
️️️️
M. Sofianos
46'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
С. Мургос
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Ф. Бальдассарра
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Силва Торрехон
Пас отдал
Г. Лиавас
35'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Хуанпи
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
П. Делигианнидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
3
S. Petavrakis
(К)
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
99
Факундо Перес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Пансерраикос
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
7
Амр Варда
ЦП
6
Angelos Oikonomou
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Капино
6
Оиконому
2
5
Младен
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
32
Бальдассарра
10
Дуарте
10
Хуанпи
80
Карелис
3-1-2-4
1
Чован
3
64
Делигианнидис
6
Морейра
26
Стайкос
11
Мургос
18
Хацистравос
8
Тимианис
14
21
5
12
Хадзитеодоридис
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
99
Перес
99
Перес
10
Хуанпи
32
Бальдассарра
27
Шенгелия
27
Шенгелия
32
Бальдассарра
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
3
5
Авлонитис
5
Авлонитис
3
11
Мургос
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
11
Мургос
21
7
Варда
7
Варда
21
6
Морейра
10
10
6
Морейра
Остались в запасе
Панетоликос
Пансерраикос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
17
A. Maskanakis
ЦП
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Остались в запасе
17
A. Maskanakis
ЦП
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Панетоликос - Пансерраикос
2
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
20
15
Офсайды
1
4
Количество передач
423
404
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katoikos, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
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