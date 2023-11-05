Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Астерас
Панетоликос - Астерас: обзор матча 05 ноября 2023
Панетоликос
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Астерас
8'
Х. Мирителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Астерас
Желтая карточка
Г. Ксенитидис
90'
+6
90'
+4
Замена
И. Диарра
️️️️
Х. Регис
Желтая карточка
S. Diaz
87'
Замена
A. Voilis
️️️️
B. Duarte
85'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Г. Лиавас
85'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Ф. Бальдассарра
84'
71'
Замена
Ф. Альварес
️️️️
Х. Мирителло
71'
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
В. Сурлис
71'
Замена
Ш. Госс
️️️️
Н. Кальцас
66'
Вторая желтая
Д. Кармона
Замена
S. Diaz
️️️️
И. Хадзитеодоридис
63'
56'
Желтая карточка
Д. Кармона
Желтая карточка
С. Младен
47'
44'
Желтая карточка
Д. Хухумис
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
33'
Желтая карточка
Хуанпи
31'
30'
Желтая карточка
Н. Кальцас
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мирителло
Пас отдал
Н. Кальцас
Желтая карточка
B. Duarte
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
(К)
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Давид Кармона
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
20
Хеск Регис
ПВ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Капино
47
Малис
2
5
Младен
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
32
Бальдассарра
10
Дуарте
10
Хуанпи
45
Педру
4-1-3-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
87
Жуканович
2
Кармона
3
Хухумис
8
Мунафо
20
Регис
90
Сурлис
7
Бартоло
9
Мирителло
20
Кальцас
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
32
Бальдассарра
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
32
Бальдассарра
54
Лиавас
35
Мавриас
35
Мавриас
54
Лиавас
2
19
19
2
9
Мирителло
24
Альварес
24
Альварес
9
Мирителло
90
Сурлис
6
6
90
Сурлис
20
Кальцас
16
Госс
16
Госс
20
Кальцас
20
Регис
5
Диарра
5
Диарра
20
Регис
Остались в запасе
Панетоликос
Астерас
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Панетоликос - Астерас
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Efstathios Gortsilas, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Новости команд
Все
Панетоликос
Астерас
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+