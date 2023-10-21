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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Волос
Панетоликос - Волос: обзор матча 21 октября 2023
Панетоликос
21.10.2023, суббота, 17:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Волос
45+2'
Г. Лиавас
80'
B. Duarte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Волос
ГОЛ! 2:0!
B. Duarte
80'
78'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
A. Luna
Замена
Ж. Педру
️️️️
A. Voilis
78'
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
Ф. Бальдассарра
70'
69'
Замена
Т. Махерас
️️️️
А. Труй
69'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Делетич
62'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
56'
Желтая карточка
Н. Главчич
54'
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
К. Корнетт
Желтая карточка
Хуанпи
53'
ГОЛ! 1:0!
Г. Лиавас
45'
+2
26'
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
Желтая карточка
A. Voilis
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
80
Antonio Luna
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Милош Делетич
ПВ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
8
Максимилиано Комба
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
35
Харис Мавриас
ПП
45
Жоау Педру
ЦФ
Волос
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
53
Теодосис Махерас
ЦФ
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Капино
47
Малис
2
5
Младен
24
Силва Торрехон
54
Лиавас
99
Перес
32
Бальдассарра
10
Дуарте
10
Хуанпи
19
2-4-2-3
17
Алхо
4
Калогеропулос
35
Главчич
22
Труй
80
6
Цоканис
7
Делетич
92
Корнетт
8
Комба
11
Гарсия
21
32
Бальдассарра
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
32
Бальдассарра
19
45
Педру
45
Педру
19
92
Корнетт
14
Баррьентос
14
Баррьентос
92
Корнетт
80
18
Бертольо
18
Бертольо
80
7
Делетич
17
Энгин
17
Энгин
7
Делетич
22
Труй
53
Махерас
53
Махерас
22
Труй
Остались в запасе
Панетоликос
Волос
32
Антонис Стергиакис
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
35
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
12
Ivan Kostić
ВР
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
45
Панайотис Мораитис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Панетоликос - Волос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
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