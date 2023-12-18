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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - АЕК
Панетоликос - АЕК: обзор матча 18 декабря 2023
Панетоликос
18.12.2023, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 14 тур
2 : 2
Завершен
АЕК
37'
Ж. Педру (П)
65'
Ф. Бальдассарра
2'
Л. Гарсия
14'
Н. Элиассон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - АЕК
Желтая карточка
Н. Карелис
90'
+2
Желтая карточка
П. Силва Торрехон
89'
86'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
М. Мохаммади
86'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
А. Мукуди
Замена
C. Belevonis
️️️️
И. Хадзитеодоридис
82'
Желтая карточка
М. Оиконому
70'
68'
Замена
Л. Рота
️️️️
Д. Сидибе
68'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ! 2:2!
Ф. Бальдассарра
65'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Хуанпи
64'
Желтая карточка
B. Duarte
52'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Педру
37'
14'
ГОЛ! 0:2!
Н. Элиассон
Пас отдал
А. Мукуди
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К)
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
(К)
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
90
Зини
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
16
Йенс Йонссон
ОП
19
Lamarana Jallow
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Том ван Верт
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Капино
6
Оиконому
2
5
Младен
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
32
Бальдассарра
10
Дуарте
10
Хуанпи
45
Педру
4-3-1-2
33
Атанасиадис
19
Сидибе
2
Мукуди
5
Мохаммади
21
Вида
4
Шиманьски
20
Манталос
17
Элиассон
8
Гачинович
99
Гарсия
90
Зини
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
80
Карелис
80
Карелис
10
Хуанпи
2
Мукуди
24
Митоглу
24
Митоглу
2
Мукуди
19
Сидибе
12
Рота
12
Рота
19
Сидибе
4
Шиманьски
16
Йонссон
16
Йонссон
4
Шиманьски
5
Мохаммади
9
ван Верт
9
ван Верт
5
Мохаммади
Остались в запасе
Панетоликос
АЕК
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Lamarana Jallow
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Lamarana Jallow
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Панетоликос - АЕК
4
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
4
Офсайды
2
1
Количество передач
153
306
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
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