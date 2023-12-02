Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Кифисиас
Панетоликос - Кифисиас: обзор матча 02 декабря 2023
Панетоликос
02.12.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кифисиас
45+1'
Ж. Педру (П)
78'
B. Duarte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Кифисиас
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Г. Лиавас
86'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Хуанпи
83'
Замена
S. Diaz
️️️️
Ж. Педру
82'
81'
Желтая карточка
А. Паррас
80'
Желтая карточка
F. Antunes
ГОЛ! 2:0!
B. Duarte
78'
69'
Замена
N. Andereggen
️️️️
Тьеви
69'
Замена
А. Паррас
️️️️
М. Гобельич
59'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
Ф. Перес
57'
56'
Замена
О. Ожегович
️️️️
М. Крисиума
Желтая карточка
Ф. Перес
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педру
45'
+1
44'
Желтая карточка
Л. Ландре
42'
Желтая карточка
М. Крисиума
Желтая карточка
B. Duarte
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К)
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Кифисиас
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
5
Nikolaos Peios
ЦП
7
Panagiotis Pritsas
(К)
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
33
N. Andereggen
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Капино
6
Оиконому
2
5
Младен
12
Хадзитеодоридис
54
Лиавас
99
Перес
10
Дуарте
10
Хуанпи
45
Педру
4-1-2-2-2
21
Масурас
77
Гобельич
2
4
Ландре
18
Ипалибо
5
7
23
Тьеви
16
Крисиума
7
Тетте
15
45
Педру
8
8
45
Педру
10
Хуанпи
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
10
Хуанпи
99
Перес
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
99
Перес
54
Лиавас
35
Мавриас
35
Мавриас
54
Лиавас
23
Тьеви
33
33
23
Тьеви
77
Гобельич
18
Паррас
18
Паррас
77
Гобельич
16
Крисиума
9
Ожегович
9
Ожегович
16
Крисиума
Остались в запасе
Панетоликос
Кифисиас
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
АП
80
Николас Карелис
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Панетоликос - Кифисиас
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Stephanos Koumparakis, Greece
Стадион:
Panetolikos Stadium, Agrinio
Новости команд
Все
Панетоликос
Кифисиас
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+