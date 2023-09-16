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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Панатинаикос
Панетоликос - Панатинаикос: обзор матча 16 сентября 2023
Панетоликос
16.09.2023, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Панатинаикос
13'
Бернард
45+1'
Бернард
65'
Бернард
86'
А. Канталапьерда (П)
90+3'
Х. Магнуссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - Панатинаикос
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
Х. Магнуссон
Пас отдал
А. Гнезда Черин
86'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
А. Канталапьерда
Желтая карточка
Л. Шенгелия
85'
80'
Замена
Б. Вербич
️️️️
С. Паласиос
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
76'
76'
Замена
А. Гнезда Черин
️️️️
Бернард
76'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
S. Diaz
66'
65'
ГОЛ! 0:3!
Бернард
65'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Д. Мансини
65'
Замена
В. Арао
️️️️
Р. Перес
Желтая карточка
А. Малис
63'
47'
Желтая карточка
Р. Перес
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Бернард
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
13'
ГОЛ! 0:1!
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
S. Diaz
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Яннис Бузукис
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
3-3-2-2
1
Капино
6
Оиконому
47
Малис
2
24
Силва Торрехон
24
Цингарас
54
Лиавас
99
Перес
32
Бальдассарра
80
Карелис
8
3-3-3-1
91
Бриноли
27
Коцирас
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Хуанкар
52
Вилена
21
Перес
34
Паласиос
7
Мансини
11
Бернард
7
Иоаннидис
8
27
Шенгелия
27
Шенгелия
8
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
21
Перес
15
Арао
15
Арао
21
Перес
11
Бернард
22
Гнезда Черин
22
Гнезда Черин
11
Бернард
34
Паласиос
7
Вербич
7
Вербич
34
Паласиос
7
Мансини
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Мансини
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Панетоликос
Панатинаикос
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Панетоликос - Панатинаикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
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