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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Панетоликос
Олимпиакос - Панетоликос: обзор матча 25 ноября 2023
Олимпиакос
25.11.2023, суббота, 18:30
Греция. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Панетоликос
17'
М. Оиконому (АГ)
40'
К. Фортунис
70'
А. Эль-Кааби
13'
И. Хадзитеодоридис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Панетоликос
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
К. Фортунис
85'
80'
Замена
Х. Мавриас
️️️️
Г. Лиавас
Желтая карточка
М. Камара
78'
76'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
Ф. Перес
Замена
В. Иборра
️️️️
Ж. Бьянсон
74'
ГОЛ! 3:1!
А. Эль-Кааби
70'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
С. Йоветич
68'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
П. Бьель
68'
61'
Замена
C. Belevonis
️️️️
И. Хадзитеодоридис
59'
Желтая карточка
Хуанпи
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
48'
46'
Замена
Ж. Педру
️️️️
A. Voilis
ГОЛ! 2:1!
К. Фортунис
Пас отдал
Г. Масурас
40'
Желтая карточка
С. Хецце
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Оиконому
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Хадзитеодоридис
Пас отдал
Ф. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
2
Мади Камара
ЦП
32
Сантьяго Хецце
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
16
Пеп Бьель
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
(К)
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Пасхалакис
4
Бьянсон
23
Родиней
17
Куини
5
Ндой
2
Камара
32
Хецце
7
Масурас
16
Бьель
7
Фортунис
9
Йоветич
3-2-1-2-1
1
Капино
5
Младен
6
Оиконому
2
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
99
Перес
10
Хуанпи
10
Дуарте
19
4
Бьянсон
10
Иборра
10
Иборра
4
Бьянсон
7
Фортунис
12
Карвалью
12
Карвалью
7
Фортунис
16
Бьель
11
Поденсе
11
Поденсе
16
Бьель
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
99
Перес
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
99
Перес
54
Лиавас
35
Мавриас
35
Мавриас
54
Лиавас
19
45
Педру
45
Педру
19
Остались в запасе
Олимпиакос
Панетоликос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
8
S. Diaz
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
8
S. Diaz
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Олимпиакос - Панетоликос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Perrakis, Greece
Стадион:
Георгиос Караискакис
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