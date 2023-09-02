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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Панетоликос
Пансерраикос - Панетоликос: обзор матча 02 сентября 2023
Пансерраикос
02.09.2023, суббота, 21:00
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Панетоликос
30'
С. Мургос
90+1'
Ж. Педру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Панетоликос
90'
+3
Замена
A. Voilis
️️️️
Н. Карелис
Замена
К. Тимианис
️️️️
П. Стайкос
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Ж. Педру
Пас отдал
П. Силва Торрехон
82'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Ф. Бальдассарра
Желтая карточка
Д. Данкерлуи
80'
76'
Замена
Хуанпи
️️️️
S. Diaz
Замена
З. Хацистравос
️️️️
М. Томас
55'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
A. Maskanakis
55'
46'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
С. Младен
Желтая карточка
С. Мургос
45'
Желтая карточка
П. Стайкос
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Мургос
Пас отдал
М. Томас
30'
22'
Желтая карточка
Ф. Бальдассарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
17
A. Maskanakis
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Матиас Томас
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
S. Diaz
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Пансерраикос
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
98
Виктор Стина
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Хуанпи
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чован
17
Пилеас
37
Хайек
31
Бергстрем
3
22
Уедраого
17
26
Стайкос
10
Томас
11
Мургос
14
3-3-2-2
1
Капино
47
Малис
5
Младен
2
54
Лиавас
24
Цингарас
24
Силва Торрехон
99
Перес
32
Бальдассарра
80
Карелис
8
17
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
17
26
Стайкос
8
Тимианис
8
Тимианис
26
Стайкос
10
Томас
18
Хацистравос
18
Хацистравос
10
Томас
5
Младен
27
Шенгелия
27
Шенгелия
5
Младен
8
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
80
Карелис
19
19
80
Карелис
32
Бальдассарра
45
Педру
45
Педру
32
Бальдассарра
Остались в запасе
Пансерраикос
Панетоликос
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
98
Виктор Стина
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
5
Тассос Авлонитис
ЦЗ
98
Виктор Стина
ПВ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Пансерраикос - Панетоликос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
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0 : 2
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