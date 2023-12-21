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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 21 декабря 2023
ПАС
21.12.2023, четверг, 16:00
Греция. Суперлига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Панетоликос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Панетоликос
Замена
Д. Ринстра
️️️️
Ф. Хино
90'
82'
Вторая желтая
Х. Мавриас
80'
Желтая карточка
Х. Мавриас
Замена
П. Конде
️️️️
К. Балан
76'
Замена
Я. Киакос
️️️️
М. Цаусис
76'
75'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Ф. Бальдассарра
75'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Ж. Педру
70'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
С. Младен
Желтая карточка
М. Цаусис
65'
62'
Желтая карточка
B. Duarte
Желтая карточка
К. Росеро
56'
53'
Желтая карточка
Ф. Бальдассарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
55
Борис Клейман
ВР
14
Мариос Цаусис
ЛЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
(К)
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
13
Федерико Хино
ЦП
8
Панайотис Цимас
АП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
7
Кевин Росеро
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
(К)
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
11
Александрос Лолис
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
99
Факундо Перес
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
ЦФ
4-1-1-2-2
55
Клейман
14
Цаусис
6
Пантелакис
5
Эррамуспе
30
Сория
6
Карахалиос
13
Хино
8
Цимас
14
Памлидис
91
Балан
7
Росеро
3-2-1-2-1
1
Капино
47
Малис
2
5
Младен
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
32
Бальдассарра
10
Хуанпи
10
Дуарте
45
Педру
14
Цаусис
77
Киакос
77
Киакос
14
Цаусис
13
Хино
23
Ринстра
23
Ринстра
13
Хино
91
Балан
99
Конде
99
Конде
91
Балан
32
Бальдассарра
99
Перес
99
Перес
32
Бальдассарра
5
Младен
27
Шенгелия
27
Шенгелия
5
Младен
45
Педру
80
Карелис
80
Карелис
45
Педру
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Konstantinos Panagou
ЦП
11
Александрос Лолис
ЛВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
35
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
2
1
3
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
15
18
Офсайды
2
0
Количество передач
436
420
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Perrakis, Greece
Стадион:
Zosimades Stadium, Ioannina
Новости команд
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Панетоликос
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2020.01.05 17:55
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