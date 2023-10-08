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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панетоликос
АЕК - Панетоликос: обзор матча 08 октября 2023
АЕК
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Панетоликос
34'
Д. Вида
36'
Л. Рота
89'
А. Мукуди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Панетоликос
ГОЛ! 3:0!
А. Мукуди
Пас отдал
Н. Амрабат
89'
84'
Желтая карточка
С. Младен
Замена
Э. Понсе
️️️️
С. Араухо
83'
81'
Замена
A. Voilis
️️️️
Л. Шенгелия
Замена
М. Гачинович
️️️️
Э. Хаджусафи
77'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
77'
73'
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
И. Хадзитеодоридис
65'
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
А. Мукуди
️️️️
А. Калленс
58'
46'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
Я. Бузукис
ГОЛ! 2:0!
Л. Рота
Пас отдал
Н. Элиассон
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вида
Пас отдал
Н. Элиассон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Родолфо Писарро
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
99
Факундо Перес
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Яннис Бузукис
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
8
Christos Belevonis
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
10
Хуанпи
АП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Станкович
28
Хаджусафи
21
Вида
18
Калленс
12
Рота
16
Йонссон
17
Элиассон
20
Манталос
25
Пинеда
7
Писарро
21
Араухо
3-2-3-1-1
1
Капино
5
Младен
47
Малис
2
24
Силва Торрехон
12
Хадзитеодоридис
99
Перес
23
Ксенитидис
27
Шенгелия
8
Бузукис
45
Педру
18
Калленс
2
Мукуди
2
Мукуди
18
Калленс
28
Хаджусафи
8
Гачинович
8
Гачинович
28
Хаджусафи
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
21
Араухо
9
Понсе
9
Понсе
21
Араухо
8
Бузукис
54
Лиавас
54
Лиавас
8
Бузукис
12
Хадзитеодоридис
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
12
Хадзитеодоридис
27
Шенгелия
19
19
27
Шенгелия
Остались в запасе
АЕК
Панетоликос
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
10
Хуанпи
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Том ван Верт
ЦФ
90
Зини
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
10
Хуанпи
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча АЕК - Панетоликос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
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Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
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