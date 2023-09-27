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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - ОФИ
Панетоликос - ОФИ: обзор матча 27 сентября 2023
Панетоликос
27.09.2023, среда, 16:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
10'
А. Малис
20'
Л. Феллипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панетоликос - ОФИ
Желтая карточка
Ф. Бальдассарра
90'
+4
Желтая карточка
Н. Карелис
90'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Ж. Педру
88'
85'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Л. Феллипе
78'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Д. Глейзер
70'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Т. Пасалидис
70'
Замена
С. Москера
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
70'
Замена
Л. Абанда
️️️️
Г. Тораринссон
67'
Желтая карточка
Э. Ларссон
Замена
Г. Лиавас
️️️️
Х. Мавриас
58'
54'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Хуанпи
52'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
A. Voilis
52'
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Феллипе
ГОЛ! 1:0!
А. Малис
Пас отдал
Ж. Педру
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЛВ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
3-3-1-3
1
Капино
24
Силва Торрехон
2
47
Малис
99
Перес
32
Бальдассарра
35
Мавриас
10
Хуанпи
45
Педру
19
8
4-1-4-1
33
2
Каро
64
Ларссон
2
Вурос
58
Пасалидис
29
Мельядо
4
Тораринссон
8
Гальегос
88
Бакич
18
Глейзер
27
Феллипе
35
Мавриас
54
Лиавас
54
Лиавас
35
Мавриас
10
Хуанпи
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
10
Хуанпи
19
27
Шенгелия
27
Шенгелия
19
45
Педру
80
Карелис
80
Карелис
45
Педру
4
Тораринссон
23
Абанда
23
Абанда
4
Тораринссон
58
Пасалидис
24
Лампропулос
24
Лампропулос
58
Пасалидис
27
Феллипе
21
Тораль
21
Тораль
27
Феллипе
8
Гальегос
33
Москера
33
Москера
8
Гальегос
18
Глейзер
10
Нейра
10
Нейра
18
Глейзер
Остались в запасе
Панетоликос
ОФИ
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
21
Яннис Апостолакис
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Панетоликос - ОФИ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
ОФИ
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
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0 : 1
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