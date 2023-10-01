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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панетоликос
ПАС Ламия - Панетоликос: обзор матча 01 октября 2023
ПАС Ламия
01.10.2023, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Панетоликос
7'
Карлитос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Панетоликос
90'
+2
Замена
Х. Мавриас
️️️️
П. Силва Торрехон
Желтая карточка
O. Santana
89'
89'
Желтая карточка
S. Diaz
Замена
K. Tsilianidis
️️️️
В. Сливка
88'
86'
Замена
A. Voilis
️️️️
Л. Шенгелия
86'
Замена
S. Diaz
️️️️
Ф. Перес
85'
Желтая карточка
Хуанпи
Замена
К. Станко
️️️️
Карлитос
79'
74'
Желтая карточка
П. Силва Торрехон
70'
Замена
Хуанпи
️️️️
Ф. Бальдассарра
Замена
З. Тошич
️️️️
С. Цилулис
61'
Замена
M. Acuña
️️️️
S. Longo
61'
Замена
П. Амарал
️️️️
К. Нуньес
60'
Желтая карточка
К. Нуньес
45'
ГОЛ! 1:0!
Карлитос
Пас отдал
S. Longo
7'
6'
Желтая карточка
Ж. Педру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
21
Omar Santana
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
10
Карлитос
ЦП
11
Кристофер Нуньес
АП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
S. Longo
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
1
Gergely Nagy
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
18
Зоран Тошич
ПВ
77
Mathías Acuña
ЦФ
12
Kosmas Tsilianidis
ЦФ
10
Алекс Мула
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
10
Хуанпи
АП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
4-3-2-1
55
Кошелев
17
Сидклей
5
2
Симон
14
Пападопулос
21
14
Сливка
10
Карлитос
11
Нуньес
23
Цилулис
9
4-3-1-2
1
Капино
2
6
Оиконому
47
Малис
24
Силва Торрехон
99
Перес
27
Шенгелия
32
Бальдассарра
10
Дуарте
80
Карелис
45
Педру
11
Нуньес
24
Амарал
24
Амарал
11
Нуньес
10
Карлитос
27
Станко
27
Станко
10
Карлитос
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
9
77
77
9
14
Сливка
12
12
14
Сливка
99
Перес
8
8
99
Перес
32
Бальдассарра
10
Хуанпи
10
Хуанпи
32
Бальдассарра
24
Силва Торрехон
35
Мавриас
35
Мавриас
24
Силва Торрехон
27
Шенгелия
19
19
27
Шенгелия
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панетоликос
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
10
Алекс Мула
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
1
Хоэль Гратероль
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Gergely Nagy
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
10
Алекс Мула
ЦФ
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС Ламия - Панетоликос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
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