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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панетоликос
Атромитос - Панетоликос: обзор матча 28 октября 2023
Атромитос
28.10.2023, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Панетоликос
49'
Г. Робай
73'
Г. Робай
90+9'
Н. Вергос
82'
Г. Лиавас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панетоликос
Желтая карточка
В. Кечрида
90'
+13
90'
+11
Вторая желтая
Ф. Перес
ГОЛ! 3:1!
Н. Вергос
90'
+9
88'
Замена
Г. Ксенитидис
️️️️
Хуанпи
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
Г. Робай
83'
83'
Замена
S. Diaz
️️️️
И. Хадзитеодоридис
82'
ГОЛ! 2:1!
Г. Лиавас
ГОЛ! 2:0!
Г. Робай
73'
64'
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
П. Кунде
63'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
62'
ГОЛ! 1:0!
Г. Робай
Пас отдал
В. Кечрида
49'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
D. Jubitana
46'
Желтая карточка
Л. Де Бок
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
(К)
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
24
Педро Силва Торрехон
ЛЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
2
Bruno Duarte
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
(К)
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
99
Факундо Перес
ЦП
10
Хуанпи
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
8
S. Diaz
ЦФ
19
Alexandros Voilis
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Цинтотас
28
Де Бок
2
Асеведо
32
Имереков
28
Кечрида
10
Гонсалес
25
Кунде
11
20
Камара
19
Ангильский
9
Робай
3-2-1-2-1
1
Капино
2
5
Младен
47
Малис
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
99
Перес
10
Хуанпи
10
Дуарте
45
Педру
9
Робай
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
9
Робай
25
Кунде
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
25
Кунде
11
30
Валенсия
30
Валенсия
11
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
12
Хадзитеодоридис
8
8
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
23
Ксенитидис
23
Ксенитидис
10
Хуанпи
Остались в запасе
Атромитос
Панетоликос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
Главный тренер
Крис Коулмэн
1
Хоэль Гратероль
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
Остались в запасе
1
Хоэль Гратероль
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
49
Nikola Stajić
ЦЗ
32
Франко Бальдассарра
ЦП
8
Christos Belevonis
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
19
Alexandros Voilis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Атромитос - Панетоликос
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Новости команд
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Атромитос
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.07.30 17:29
3
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
2025.06.22 11:53
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
2024.07.30 17:29
3
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
2024.01.14 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
2020.09.20 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
2020.01.05 17:55
7
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