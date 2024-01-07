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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Панетоликос
Панатинаикос - Панетоликос: обзор матча 07 января 2024
Панатинаикос
07.01.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Панетоликос
51'
А. Шпорар
89'
А. Шпорар
90+2'
Л. Шенгелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Панетоликос
90'
+5
Желтая карточка
С. Младен
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Г. Лиавас
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Ф. Джуричич
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Ф. Джуричич
89'
78'
Замена
C. Belevonis
️️️️
Х. Мавриас
Замена
Бернард
️️️️
Ф. Иоаннидис
75'
63'
Замена
Ж. Педру
️️️️
И. Хадзитеодоридис
62'
Замена
Хуанпи
️️️️
Н. Карелис
Желтая карточка
Ф. Джуричич
55'
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
51'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Т. Вилена
46'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Д. Мансини
46'
43'
Желтая карточка
Ф. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
27
Хуанкар
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
6
Зека
(К)
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Панетоликос
1
Стефанос Капино
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
99
Факундо Перес
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
80
Николас Карелис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Панетоликос
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
24
Ангелос Цингарас
ОП
8
Christos Belevonis
ЦП
77
Вангелис Николау
АП
10
Хуанпи
АП
8
Яннис Бузукис
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
2-1-4-2-1
12
Лодыгин
4
Едвай
13
Вагианнидис
15
Арао
27
Хуанкар
22
Гнезда Черин
6
Зека
52
Вилена
31
Джуричич
7
Мансини
7
Иоаннидис
3-2-4-1
1
Капино
47
Малис
6
Оиконому
5
Младен
54
Лиавас
12
Хадзитеодоридис
35
Мавриас
32
Бальдассарра
27
Шенгелия
99
Перес
80
Карелис
7
Иоаннидис
11
Бернард
11
Бернард
7
Иоаннидис
7
Мансини
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Мансини
52
Вилена
99
Шпорар
99
Шпорар
52
Вилена
31
Джуричич
19
Еремеефф
19
Еремеефф
31
Джуричич
35
Мавриас
8
8
35
Мавриас
80
Карелис
10
Хуанпи
10
Хуанпи
80
Карелис
12
Хадзитеодоридис
45
Педру
45
Педру
12
Хадзитеодоридис
Остались в запасе
Панатинаикос
Панетоликос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Фатих Терим
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
77
Вангелис Николау
АП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Elton Fikaj
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
32
Антонис Стергиакис
ВР
49
Nikola Stajić
ЦЗ
24
Ангелос Цингарас
ОП
77
Вангелис Николау
АП
8
Яннис Бузукис
АП
10
Фредерику Дуарте
ЛВ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панатинаикос - Панетоликос
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
11
Офсайды
0
2
Количество передач
696
295
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Vasilios Fotias, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
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