Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маттиас Яйссле - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1988 (38)
#3 | Защитник
186 см | 78 кг
Германия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хоффенхайм
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 3
14.05.2011
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
07.05.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
1 : 2
30.04.2011
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 1
23.04.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
2 : 0
19.03.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Хоффенхайм
1 : 0
12.03.2011
Боруссия Д
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия М
2 : 0
05.03.2011
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
1 : 2
26.02.2011
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
1 : 1
19.02.2011
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Бавария
4 : 0
12.02.2011
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
3 : 2
05.02.2011
Кайзерслаутерн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0 : 1
29.01.2011
Хоффенхайм
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
2 : 2
23.01.2011
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
2 : 1
15.01.2011
Хоффенхайм
46' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 2
18.12.2010
Хоффенхайм
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 1
11.12.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
1 : 1
04.12.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
2 : 2
27.11.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 4
20.11.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 1
14.11.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
4 : 0
31.10.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
1 : 1
24.10.2010
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
3 : 2
17.10.2010
Боруссия М
86' - 90'
Главные новости
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Кейн высказался о своих шансах на «Золотой мяч»
13:34
Известный агент сообщил подробности сложных переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
5
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
9
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
7
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
9
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
1
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+